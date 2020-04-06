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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde karantina önlemleri sürüyor

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bu gece itibariyle başlayan karantina dolayısıyla polis ekipleri ilçe giriş ve çıkışlarında denetim yapıyor.

06.04.2020 12:08 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:08
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde karantina önlemleri sürüyor
Denizli 'nin Acıpayam ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bu gece itibariyle başlayan karantina dolayısıyla polis ekipleri ilçe giriş ve çıkışlarında denetim yapıyor.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararına göre, Kovid-19 yayılımını azaltmak amacıyla 15 gün süre ile başlatılan karantina kapsamında polis ekipleri, ilçe sınırlarından kara yolu ile gelen araçları durdurarak kontrol yapıyor.

Denetleme noktalarında araç sürücüleri ve yolcuların ateş ölçümleri yapılarak, izin belgesi sorgulaması yapılıyor.
Çameli ve Denizli istikametine transit yolculuk yapan araçların ise kontrollü olarak geçişine izin veriliyor.
Öte yandan ilçe merkezinde de belediye ekipleri, boşalan sokaklarda dezenfekte işlemlerini sürdürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Acıpayam, Denizli, Polis, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Denizli'nin Acıpayam ilçesinde karantina önlemleri sürüyor - Haberler

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