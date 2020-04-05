Denizli'nin Acıpayam ilçesine giriş ve çıkışlar sınırlandırıldı

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında izin verilenler hariç ilçeye araç giriş çıkışının 15 gün süreyle sınırlandırılmasına karar verildi.

Acıpayam Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgını nedeniyle ilçede yeni önlemler aldı. Alınan kararlar kapsamında, 15 gün boyunca ilçe sınırlarından karayolu ile toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya olarak yapılacak giriş çıkışların sınırlandırıldığı belirtildi. Yapılan açıklamada, "Yurt içinde ticari yük ve yolcu taşımacılığı ile uluslararası yük taşımacılığı yapanların, ilçemizden transit şekilde geçişlerine müsaade edilecek olup, bu şekilde geçişlerine izin verilenler zorunlu dinlenme molaları ve süreleri hariç hiçbir şekilde duraklama ya da konaklama yapamayacaklardır. Çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan ya da iş yeri sahipleri; ikamet ve iş yerlerinin farklı il, ilçede bulunması durumunda giriş çıkışları bu durumu ispatlayan belgeleri ibraz etmek şartı ile yapabileceklerdir. İlçemizde Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında yayılımı azaltmak amacıyla izin belgesi verilmiş araçlar ve görevleri belirtilen kişiler haricindeki giriş-çıkışların 06.04.2020 tarihinde saat 00: 00'dan itibaren 15 gün süre ile engellenmesine, Çameli Denizli istikametine yolculuk yapan araç ve kişilerin ilçemiz ana yol üzerinden transit olarak geçiş yapmalarının gerekli denetlemeler yapılarak izin verilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

Kaynak: DHA