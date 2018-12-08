Denizli'nin beyaz gelinliğini giyen yüksek kesimleri, havadan görüntülendi

08 Aralık 2018 Cumartesi 11:46



08 Aralık 2018 Cumartesi 11:46

Denizli'nin beyaz gelinliğini giyen yüksek kesimleri, havadan görüntülendiDENİZLİ - Denizli'de önceki gün başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Ortaya ise kartpostallık görüntüler çıktı. Denizli'de önceki gün başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Doğal güzellikleri ile dikkat çeken Denizli'nin ormanları beyaz gelinliğini giydi. Havadan çekilen görüntülerde ormanların, yeşil ve beyaz ile birleştiği görülüyor. Pamukkale Bağbaşında kar kalınlığı 11 santime ulaştı. Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenerek Denizlililerin kullanımına kazandırılan Ornaz Vadisi'de doğal güzelliği ile büyülüyor. Vadinin yüksek kesimleri beyaza bürünürken, vatandaşlar ormanda yürüyüş yapmayı ihmal etmedi. Kentin yüksek kesimlerinin beyaza bürünmesinin ardından ise ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.