Denizli'nin Buldan İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Mustafa...

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Denizli'nin Buldan ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Mustafa Şevik kazandı.Kesin olmayan sonuçlara göre, Mustafa Şevik 6 bin 91, CHP adayı Hikmet Şenözen 3 bin 811, DP adayı Mustafa Gülbay 3 bin 569 oy aldı.Şevik'in öz geçmişi -1965 yılında Buldan'da doğdu. Dört Eylül İlkokulu ve Akın Lisesi'nde okudu.24 yıl Almanya'da yaşadı. Çokuluslu Alman okulunda tahsiline devam etti. İş hayatına atıldı, özel sektörde çalıştı.Almanya'da farklı siyasi partilerde yarı aktif siyaset yaptı. 2000'de Buldan'a yerleşti.29 Mart 2004 yerel seçimlerinde birinci sıradan Buldan Belediye Meclis üyesi seçilerek 3,5 yıl bu görevi sürdürdü.2007'de istifa eden belediye başkanının yerine meclis kararıyla Buldan Belediye Başkanlığına getirildi. İlk başkanlık dönemi yaklaşık iki yıl sürdü.2009'da Buldan Belediye Başkanı seçildi, 2014 yerel seçimlerine kadar görevini sürdürdü.Evli ve üç çocuk babası.