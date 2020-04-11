Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Denizli'nin cadde ve sokaklarının bomboş hali havadan görüntülendi

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından ilan edilen 2 gün sokağa çıkma yasağının ardından kent bomboş kaldı.

11.04.2020 11:54 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:57
Denizli'nin cadde ve sokaklarının bomboş hali havadan görüntülendi
Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından ilan edilen 2 gün sokağa çıkma yasağının ardından kent bomboş kaldı. Her gün binlerce insanın geçtiği kent meydanı, ana arterlerle birlikte Ege ve Akdeniz Bölgesi'nin geçiş güzergahındaki şehir bağlantı yolları da boşaldı. Kentte vatandaşların tamamının yasağı riayet ettikleri gözlendi.

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi dün akşam saatlerinde Vali Hasan Karahan başkanlığında toplandı. Gerçekleştirilen toplantı sonrası sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kara sonrası kent adeta bomboş kaldı. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı başta olmak üzere normal günlerde binlerce insanın geçtiği ve gezdiği Gazi Mustafa Kemal Bulvarı başta olmak üzere Bayramyeri Meydanı ve ana arterlerin bomboş görüntüsü tarihi karelerin yansımasına neden oldu. İhlas Haber Ajansı (İHA) kameramanları adeta hayalet şehre dönüşen ve nüfusu 1 milyonun üstünde olan Denizli'nin bomboş kalan cadde ve sokaklarını havadan görüntüledi.

Kentte vatandaşlar sadece fırınlara ekmek almak için çıkmaları dikkatlerden kaçmazken, karayolları ve sokaklarda ise yasak kararında belirtilen doğalgaz, elektrik, su, belediye ve basın mensupları ile kolluk güçlerine ait araçların geçiş yaptığı gözlendi. Kentte vatandaşların tamamının yasağı riayet etmeleri dikkatlerden kaçmadı. Vatandaşlar günlerdir yapılan 'evde kal' çağrılarına tam anlamıyla riayet ediyor.

Kentte sokağa çıkma yasağı yarın 00.00 itibari ile sona erecek. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Akdeniz Bölgesi, Denizli, Ege, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı Haberler
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ Haberler
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler Haberler
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler
Meteoroloji’den 8 kente sağanak yağış uyarısı Haberler
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Salgınla topyekün mücadele ettiğimiz bu günlerde hastanede çekilen video pes dedirtti Haberler
Salgınla topyekün mücadele ettiğimiz bu günlerde hastanede çekilen video pes dedirtti
Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz Haberler
Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz
Haberler ›› Güncel ››Denizli'nin cadde ve sokaklarının bomboş hali havadan görüntülendi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:23: Ferizli'de yasağın ardından cadde ve sokaklar boş kaldı - Haber 12:23: Covid-19 tedavileri tamamlanan 12 Cezayirli taburcu edildi - Haber 12:22: Eskişehir sessizliğe büründü - Haber 12:21: Büyükşehirlerdeki sokağa çıkma yasağına, küçük şehirler de uyuyor - Haber 12:20: Hatay'da caddeler boş kaldı - Haber 11:29: Sokağa çıkma yasağına rağmen fuhuş pazarlığı yapan kadın, böyle görüntülendi - Haberler 11:09: Son dakika: Sokağa çıkma yasağı olan illerde vatandaşlara ekmek dağıtımı başladı - Haber 09:51: Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına uymayanlara 389'ar lira para cezası kesildi - Haberler