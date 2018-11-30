Denizli'nin Ekim Ayı İhracat ve İthalat Rakamları Açıklandı

30 Kasım 2018 Cuma 11:12



30 Kasım 2018 Cuma 11:12

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılı Ekim ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı. Buna göre Denizli'nin Ekim ayı ihracatı 273 milyon 139 bin dolar, ithalat ise 152 milyon 401 bin dolar olarak gerçekleşti.TÜİK'ten yapılan yazılı açıklamada, istatistiki verinin Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulduğu vurgulandı. Geçici dış ticaret verilerine göre Denizli'nin ihracatı 2018 yılı Ekim ayında 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 9 artarak 273 milyon 139 bin dolar, ithalat ise yüzde 19,3 azalarak 152 milyon 401 bin dolar olarak gerçekleşti. Açıklamada, "Ekim ayında Denizli bu değerlerle Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 8. il olurken ithalatta da 12. sırada yer aldı. Denizli'den, 2018 yılı Ekim ayında en fazla ihracat yapılan ülke İngiltere oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 43 milyon 926 bin dolar olarak gerçekleşti. İngiltere'yi sırasıyla 22 milyon 301 bin dolar ile Almanya ve 20 milyon 154 bin dolar ile ABD izledi. Denizli'ye, 2018 yılı Ekim ayında en fazla ithalat yapan ülke Rusya Federasyonu oldu. Bu ülkeden yapılan ithalat 38 milyon 457 bin dolar olarak gerçekleşti. En fazla ihracatı yapılan ürün dokunabilir maddelerden hazır eşya takımlar, kullanılmış giyim ve dokunmuş diğer eşya, paçavralar oldu" ifadelerine yer verildi. - DENİZLİ