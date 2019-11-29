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Denizli'nin ekim ayı ihracatı 248 milyon 535 bin dolar oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı Ekim ayı verilerine göre, Denizli'nin ekim ayında ihracatı 248 milyon 535 bin dolar olarak gerçekleşti.

29.11.2019 11:12 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:17Denizli'nin ekim ayı ihracatı 248 milyon 535 bin dolar oldu
İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı Ekim ayı verilerine göre, 'nin ekim ayında ihracatı 248 milyon 535 bin dolar olarak gerçekleşti.

TÜİK'ten yapılan yazılı açıklamada, Denizli'nin 2019 yılı ekim ayında ki ihracatı, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 8,9 azalarak 248 milyon 535 bin dolar, ithalat ise yüzde 14 azalarak 131 milyon 410 bin dolar olarak gerçekleşti. Ekim ayında Denizli bu değerlerle Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 9. kent olurken ithalatta ise 11. sırada yer aldı.

Denizli'den, 2019 yılı Ekim ayında en fazla ihracat yapılan ülke Birleşik Krallık oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 35 milyon 894 bin dolar olarak gerçekleşti. Birleşik Krallık'ı sırasıyla 21 milyon 165 bin dolar ile Almanya ve 19 milyon 824 bin dolar ile ABD izledi.

Denizli'ye, 2019 yılı Ekim ayında en fazla ithalat Kazakistan'dan yapıldı. Bu ülkeden yapılan ithalat 29 milyon 467 bin dolar olarak gerçekleşti.

En fazla ihracatı yapılan ürün grubu ise 'dokunabilir maddelerden hazır eşya; takımlar, kullanılmış giyim ve dokunmuş diğer eşya; paçavralar' oldu. - DENİZLİ

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Denizli, Ekonomi

Kaynak: İHA

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