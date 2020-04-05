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Denizli'nin Güney ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı

Denizli'nin, Güney ilçesi Haylamaz Mahallesi korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

05.04.2020 22:22 | Son Güncelleme: 05.04.2020 22:22
Denizli'nin Güney ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı
Denizli 'nin, Güney ilçesi Haylamaz Mahallesi korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Mahallenin giriş ve çıkışları jandarma ekipleri tarafından kapatıldı.

Güney Kaymakamlığı Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararına göre, Haylamaz Mahallesi Hacıveliler Küme Evleri'nde ikamet edenlerin 14 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi. Mahalleye giriş ve çıkışların yasaklandığı belirtildiği açıklamada, "Mahallemizde vatandaşların kesinlikle bir araya gelmemeleri ve evlerinde kalarak mahalle sınırları dışına çıkmamaları, izolasyon kurallarına uymalarına karar verilmiştir. Bu karara uymayan mahalle sakinlerine Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 282. maddesindeki ceza hükümlerinin uygulanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. Mahalleye bağlanan yollar bariyerler ile kapatılarak jandarma ekipleri tarafından giriş ve çıkışlar kapatılarak izin verilmemektedir" ifadelerine yer verildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Denizli, Güncel
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