Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Denizli'nin her yeri yıkanmaya devam ediyor

Denizli'de vatandaşların en yoğun kullandığı alanları Büyükşehir ekipleri baştan aşağı sabunlu suyla yıkanarak dezenfekte etti.

06.04.2020 13:42 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:42
Denizli'nin her yeri yıkanmaya devam ediyor
Denizli 'de vatandaşların en yoğun kullandığı alanları Büyükşehir ekipleri baştan aşağı sabunlu suyla yıkanarak dezenfekte etti. isteyen esnafların ise işyerleri dezenfekte edildi.

Türkiye 'de korona virüs vakalarının ardından bir çok kentte yoğun kullanılan alanlar başta olmak üzere birçok sosyal alanda tedbirler üst düzey devam ediyor. Yurt genelinde birçok belediye ekipleri kent meydanlarını su ve sabunla yıkadı. Sosyal medyada bir anda fenomen hale gelen kenti yıkama çalışmalarına Büyükşehir ekipleri devam ediyor. Kentte vatandaşların en yoğun kullandığı alanlarda sürekli dezenfekte eden Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'ne bağlı ekipler İstiklal Caddesi ve tüm kaldırımlarını sabunlu suyla yıkayarak dezenfekte etti. Bu kapsamda Cadde boyunca yol ve kaldırımları sabunlu suyla yıkayan ekipler talep eden esnafın işyerleri ile otobüs duraklarını da dezenfekte etti. Büyükşehir ekipleri şehirlerarası otobüs terminalinde de temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yaptı. Şehir içi gelen - giden yolcu peronları, şehirlerarası gelen - giden yolcu peronları, bilet satış yerleri, dinlenme alaları ve büfeler bölgesini baştan aşağı sabunlu suyla yıkayan ekipler vatandaşların temas edebileceği merdivenler, banklar ve ATM'ler gibi noktaları Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlı biyosidal ürünlerle dezenfekte etti. İstiklal Caddesi esnaflarından Ekrem Hakan, temizlik ve dezenfeksyion işleminden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Çok güzel bir uygulama. Temizlik kadar güzel bir şey yok. Her yerin temiz ve hijyenik olması da bu virüsten korunmamız için çok önemli" dedi. Esnaf Orhan Matrak ise, "Bugün dükkanımızın içerisini ilaçladılar. İstiklal Caddesi dezenfekte ediliyor, yıkanıyor. Bu çok güzel bir çalışma" diye konuştu.

"Bu zor günlerin üstesinden hep birlikte geleceğiz"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, vatandaşların sağlıklarının her şeyden önemli olduğunu belirterek, koronavirüse karşı aldıkları sıkı tedbirleri aksatmadan sürdürdüklerini söyledi. "İnşallah bu zor günlerin üstesinden hep birlikte geleceğiz" diyen Başkan Osman Zolan, herkesi kurallara harfiyen uymaya davet ederek, "Birlik ve beraberlik içerisinde bu günleri atlatacağımıza yürekten inanıyorum. İçinde bulunduğumuz bu hassas dönemde sevdikleriniz ve kendi sağlığınız için lütfen zorunlu olmadıkça evlerinizden ayrılmayın. Bizler vatandaşlarımıza hizmet edebilmek adına sahadayız ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: İstiklal Caddesi, Türkiye, Denizli, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Denizli'nin her yeri yıkanmaya devam ediyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye’de dikkat çeken salgın araştırması: Koronavirüsten en çok kimler korkuyor? Haberler
Türkiye'de dikkat çeken salgın araştırması: Koronavirüsten en çok kimler korkuyor?
86 yaşında koronayı yenip herkese umut olan Resmiye teyzeden kötü haber Haberler
86 yaşında koronayı yenip herkese umut olan Resmiye teyzeden kötü haber
Kovid-19 adliyelere sıçradı! 12 hakim ve savcının virüs testi pozitif Haberler
Kovid-19 adliyelere sıçradı! 12 hakim ve savcının virüs testi pozitif
Teknoloji devinden korona hamlesi! Maske üretimine başladı Haberler
Teknoloji devinden korona hamlesi! Maske üretimine başladı
Vaka sayısında ikinci sırada olan kentimizde yine aynı manzara! Haberler
Vaka sayısında ikinci sırada olan kentimizde yine aynı manzara!
Koronayı yenen iki hemşire, izinli oldukları halde göreve başladı Haberler
Koronayı yenen iki hemşire, izinli oldukları halde göreve başladı
Türkiye’de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya’dan sonra ikinciyiz Haberler
Türkiye'de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya'dan sonra ikinciyiz
MEB’den bir önemli hamle daha! Ancak hedef kitle bu kez öğrenciler değil Haberler
MEB'den bir önemli hamle daha! Ancak hedef kitle bu kez öğrenciler değil

Son Dakika Güncel Haberleri

15:27: DENİZLİ Kısmı karantinadaki Acıpayam ilçesinde giriş çıkışlar kontrol altında - Haber 15:27: Muhtardan davullu zurnalı moral etkinliği - Haber 15:26: Edirne'de sağlık teknikeri, sağlıkçılar için baretli maske üretti - Haber 15:26: KAEÜ'sinde uzaktan eğitim dersleri canlı yapılıyor - Haber 15:26: Anadolu Ajansı 100 yaşında - Haber 15:11: Türkiye'de dikkat çeken salgın araştırması: Koronavirüsten en çok kimler korkuyor? - Haber 15:00: Son dakika: 12 Hakim ve Cumhuriyet savcısı ile 55 Adalet Bakanlığı personelinin Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı - Haber 14:49: Vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de uyarılar bir türlü işe yaramıyor - Haber 14:14: Koronavirüsü yenip izinli olmalarına rağmen göreve dönen 2 hemşire, alkışlarla karşılandı - Haber 13:59: Milli Eğitim Bakanlığı'nın "BİZDEN" isimli veli kuşağı, bugün saat 20.00'da TRT EBA'da yayınlanacak - Haber 13:00: Zabıtaya hitabıyla duygulandıran Burhan amca hastaneye kaldırıldı - Haberler 11:55: 86 yaşında koronayı yenen Resmiye teyze, beyin kanaması geçirdi - Haber