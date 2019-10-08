Haberler » Güncel » Denizli'nin içme ve kullanma suyu istatistikleri açıklandı

Denizli'nin içme ve kullanma suyu istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu 2018 yılı Belediye Su İstatistiklerini yayımladı.

08.10.2019 12:07Denizli'nin içme ve kullanma suyu istatistikleri açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu 2018 yılı Belediye Su İstatistiklerini yayımladı. Buna göre,

Denizli'de 2018 yılında 90 milyon 993 bin metreküp içme ve kullanma suyu çekildi. Denizli'de çekilen suyun yüzde 59,5'i kaynaklardan ve yüzde 40,5'i kuyulardan sağlandı. Kentte kişi başı çekilen günlük ortalama su miktarı ise 245 litre oldu. Denizli kişi başı çekilen günlük ortalama su miktarı sıralamasında 245 litre ile Türkiye genelinde 26. sırada yer aldı. İçme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verilen nüfusun belediye nüfusu içindeki oranı yüzde 99 olurken Türkiye'de bu değer yüzde 98,6 oldu.

Kentte içme ve kullanmada dağıtılan su miktarı 57 milyon 916 bin 805 metreküp olurken abone sayısı 521 bin 307 oldu. - DENİZLİ

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Denizli, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:33 Genç gazetecilere "Yeni Medya ve Gazetecilik Etiği" eğitimi
15:33 Resulayn'da teröristler kazdıkları tünelleri betonla güçlendiriyor
15:33 Otoyolda zincirleme kaza: 4 yaralı
15:33 Kılıçdaroğlu: "Ortadoğu bataklığı içinde debelenen bir Türkiye gerçeği var"
15:32 Havza'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri
15:32 Yüksekokul yapımını hayırsever iş adamı üstlendi
15:32 Hırvatistan bağımsızlığının 28. yılını kutluyor