Denizli
'nin iklim eylem planı hazır
DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi'nin çevresel sorunların başında gelen iklim değişikliğine karşı 2 yıl önce başlattığı 'İklim Hareketi İçin Değişime Güç Ver' projesi tamamlandı. Tamamlanan eylem planıyla, 2030 yılı itibariyle Denizli'deki sera gazı salımlarında yüzde 21 azalma hedefleniyor.
Denizli Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği
ile Türkiye
Cumhuriyeti'nce finanse edilen ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinatörlüğündeki 'Türkiye'de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı' kapsamında 'İklim Hareketi İçin Değişime Güç Ver Projesi' hazırladı. İklim değişikliği konusunda gelecek yıllar için stratejiler planlaması ve tedbirler alınabilmesi için yürütülen çalışma, yaklaşık 2 yıl sonra tamamlandı. Hacıeyüplü Mahallesi'ndeki bir otelde, eylem planının tanıtımı ve kapanışı için toplantı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ali Değirmenci
, Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ
) Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmud Güngör, Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı Uzmanı Ceyhan
Çiçek, Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye Direktörü Rıfat Ünal Sayman, CNN Türk'teki 'Yeşil Doğa' adlı programdan gazeteci Güven İslamoğlu ve çok sayıda davetli toplantıya katıldı.
2030 YILINDA SERA GAZI SALIMINDA YÜZDE 21 AZALMA HEDEFLENDİ
Açılış konuşmasını yapan Rıfat Ünal Sayman, planın küresel, ulusal, bölgesel ve yerel çabaların bir sonucu olarak hazırlandığına dikkat çekerek, Başarılı bir süreç yürütüldü. 10'a yakın çalıştay yapıldı. Liselerde, etüt salonlarında ve Pamukkale Üniversitesi
'nde farkındalık etkinlikleri ile anketler yapıldı. Bu kapanış toplantısı, yeni bir başlangıç. Umuyorum bundan sonraki süreçte bu eylem planının uygulanmasında Denizli bu konudaki hem öncülüğünü hem de iklim değişiklindeki hazırlığını arttırmış olur dedi.
Meclis Başkanvekili Ali Değirmenci ise, Denizli'de projenin amacına uygun bir şekilde ilerlediğini ifade ederek, Anaokuluna giden çocuklarımızdan başlamak kaydıyla ilköğretim, lise ve üniversiteye giden gençlerimiz dahil olmak üzere farkındalık eğitimlerinde bulunduk. Onların bulunduğu mekanlarda iklim hareketi nedir, iklim eylem planı nedir anlatmaya çalıştık dedi. Geniş katılımlı iklim komisyonu oluşturmayı hedeflediklerini belirten Değirmenci, Türkiye'nin 2030 yılında sera gazı salımında yüzde 21 gibi bir azaltım hedefi var. Bizim de iklim eylem planımızda 2030 yılı itibari ile Denizli'deki sera gazı salımlarında yüzde 21 azaltmayı hedefliyoruz diye konuştu. Gazeteci Güven İslamoğlu ise katılımcılara, Türkiye'de ve dünyada yaşanan çevre sorunları ile iklim değişikliği konularının yer aldığı sunum gerçekleştirdi.
Kaynak: DHAdenizli büyükşehir belediyesi
, türkiye cumhuriyeti
, büyükşehir belediyesi
, denizli
, Güncel