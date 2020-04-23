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Denizli'nin simgesi Horoz heykeli önünde İstiklal marşı

Denizli'nin simgesi Horoz heykeli önünde İstiklal marşı(2)İSTİKLAL MARŞI'NI 'BEYAZ CENNET'TE OKUDULARUNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu yaşandı.

23.04.2020 23:47 | Son Güncelleme: 24.04.2020 01:21
Denizli'nin simgesi Horoz heykeli önünde İstiklal marşı(2)
İSTİKLAL MARŞI'NI 'BEYAZ CENNET'TE OKUDULAR
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu yaşandı. Beyaz cennette vatandaşlar tarafından atılan havai fişekler görsel şölen oluştururken, Pamukkale Belediyesi personelleri, sosyal mesafe kuralına göre sıraya geçip saat 21.00'de İstiklal Marşı okudu. Pamukkale Belediyesi de ilçedeki 7 farklı noktada, havai fişek gösterisi yaptı.
Denizli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, akşam saatlerinde coşku içerisinde kutlandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bayramı evlerinde geçiren vatandaşlar, saat 21.00'de balkonlarına çıkıp coşku içinde İstiklal Marşı'nı söyledi. Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesi'nde bulunan bir sitede vatandaşlar sinevizyon oluşturup marşlar çaldı. Site sakinleri çocuklarıyla birlikte bahçeye çıkıp sosyal mesafe kuralına uyarak şarkılara ve marşlara eşlik etti.
Pamukkale Belediyesi de süslediği tırlarla mahalleleri dolaştı. Müzik ve marşların çalındığı tırda meşaleler yakıldı. Pamukkale Belediyesi tarafından ayrıca ilçedeki 7 farklı noktada havai fişek gösterisi yapıldı. Merkezefendi ilçesinde iki çocuk da balkona çıkıp gitar ve batary çalarak komşularına konser verdi.
PAMUKKALE'DE 23 NİSAN COŞKUSU
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan, travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale'de de akşam saatlerinde bayram coşkusu yaşandı. Türkiye'nin en önemli turizm yerlerinden olan, koronavirüs nedeniyle 19 Mart'tan bu yana ziyarete kapatılan 'beyaz cennet'te vatandaşlar tarafından havai fişekler atıldı. Gökyüzünde rengarenk havai fişekler görsel şölen oluşturdu. Pamukkale Belediyesi personelleri de Pamukkale önünde sosyal mesafe kuralına uyarak sıraya geçti. Belediye çalışanları saat 21.00'de hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı söyledi. Denizli’nin simgesi Horoz heykeli önünde İstiklal marşı

Kaynak: DHA

Etiketler: Pamukkale, 23 Nisan, Denizli, Güncel , Haber
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