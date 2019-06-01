DENİZLİ Odun kesen komşu kadını dövüp, nacakla saldırdı

Odun kesen komşu kadını dövüp, nacakla saldırdı (2)
O ANLARI DHA
'YA ANLATTI ÖLECEĞİMİ SANDIM Denizli
'nin Sarayköy
ilçesi Ahmetli
Mahallesi'nde odun kırarken gürültü yaptığı gerekçesiyle komşusu İsmail İ. tarafından parke taşı ve nacakla dövülerek hastanelik edilen Sevcan Yalman'ın, Denizli Devlet Hastanesi
'ndeki tedavisi sürüyor. Sırtına gelen parke taşı nedeniyle kaburgalarında kırık ve akciğerinde hasar oluştuğunu belirten Yalman, Bir yıldır bu adamdan sürekli tehdit alıyorduk. Bizi gürültü gerekçesiyle tehdit ediyor. Daha önce savcılığa şikayet etmiştim, koruma talep etmedim. Önlem olarak, evimin çevresine güvenlik kamerası taktırdım. Önce bana şişe, parke taşı ve kova fırlattı. Ardından yarı çıplak balkondan inip, beni parke taşı ve nacakla dövdü. Sırtlarıma defalarca vurdu. Beni öldüreceğini sandım. Komşular yetişmese öldürecekti. Vücudumun her yerinde darp izi var. Şikayetçi oldum dedi.
Kaynak: DHA
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