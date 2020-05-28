DENİZLİ Önce tokalaşıp, öpüştüler sonra bıçaklı kavgaya tutuştular 2 yaralı

Önce tokalaşıp, öpüştüler sonra bıçaklı kavgaya tutuştular: 2 yaralıDENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması olan 3 gencin, sokakta bir süre sohbet ettikten sonra tokalaşıp, öpüşerek vedalaştıktan sonra birbirlerine saldırıp, bıçaklama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

28.05.2020 17:00 | Son Güncelleme: 28.05.2020 17:09
Önce tokalaşıp, öpüştüler sonra bıçaklı kavgaya tutuştular: 2 yaralı
DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması olan 3 gencin, sokakta bir süre sohbet ettikten sonra tokalaşıp, öpüşerek vedalaştıktan sonra birbirlerine saldırıp, bıçaklama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda 2 kişi yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı.
Olay bugün saat 13.00 sıralarında Saraylar Mahallesi 460 sokakta yaşandı. 3 kişinin birbirlerine bıçakla saldırma anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kayıtlarında, sokağa çıkma kısıtlaması olan genç kız P.R. (17), arkadaşı C.İ. (17) ve M.K. (17) ile kardeşi H.K. (16), sokaktaki kaldırımda yaklaşık 1 saat boyunca sohbet etti. Sohbetin ardından P.R. yanlarından ayrıldıktan sonra 3 arkadaş birbirleriyle tokalaşıp, öpüştü. M.K. arkadaşı C.İ. ile önce tokalaşıp, öpüştü, sonrasında ise cebinden çıkardığı bıçakla arkadaşını sağ bacağından bir anda yaraladı. C.İ. de yaralı halde cebinden çıkardığı bıçakla M.K.'ya saldırdı. H.K.'de ağabeyi kurtarmak için C.İ.'ye tekme, tokat saldırdı. Çevredekiler araya girip,
tarafları ayırmaya çalıştı. Bu sırada M.K. ve H.K. kardeşler tekrar C.İ.'ye saldırarak kavgaya devam etti. Kavga sırasında M.K.'da başından bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan M.K. ile C.İ. ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, H.K. polis tarafından gözaltına alındı. İki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polisin olayla ilgili soruşturma başlattı. DENİZLİ Önce tokalaşıp, öpüştüler sonra bıçaklı kavgaya tutuştular 2 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Merkezefendi, Saraylar, Denizli, Polis, Güncel, Haber

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