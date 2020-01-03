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Denizli, organ bağışında Türkiye 1'incisi

DENİZLİ'de geçen yıl 13 bin 624 kişi organ bağışında bulundu.

03.01.2020 10:58 | Son Güncelleme: 03.01.2020 10:59 Denizli, organ bağışında Türkiye 1'incisi

DENİZLİ'de geçen yıl 13 bin 624 kişi organ bağışında bulundu. İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, 'de 2019'da en fazla organ bağışı yapılan ilin olduğunu söyledi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 2019 yılı başında 'Her Bağış Yeni Bir Hayat' projesi başlatıldı. Proje kapsamında kent merkezi ve ilçelerdeki kamu kurumları, belediyeler, pazar yerleri, alışveriş merkezlerinde stantlar açıldı. Vatandaşlara organ bağışının önemine yönelik bilgiler verildi.İl Sağlık Müdürü Dr. Berna Öztürk, kentte 2019 yılında 13 bin 624 kişinin organ bağışında bulunduğunu belirtti. Bu sayıyla Türkiye'de en fazla bağış yapılan kent olduklarını kaydeden Öztürk, "Sahada arkadaşlarımız gecelerini gündüzlerine katarak, merkez ve ilçelerde en uzak mahallere kadar giderek vatandaşlarımıza organ bağışı eğitimleri verdi. Kamu kurumlarında yine organ bağışı konusunda bilgilendirme toplantıları yapıldı. Denizli'de çalmadığımız kapı, gitmediğimiz yer kalmadı. Tüm bu çalışmalar sonucunda Türkiye'de 2019 yılında yapılan yaklaşık 115 bin organ bağışının 13 bin 624'ü Denizli'de gerçekleştirildi. Bu rakam bizi 2019 yılında Türkiye'de organ bağışı şampiyonu yaptı" dedi.



Denizli, Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA

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