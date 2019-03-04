Denizli Ormanlık Alanda Poşetler İçinde 6 Kedi Ölüsü Bulundu

Kaynak: DHA

Ormanlık alanda poşetler içinde 6 kedi ölüsü bulunduDenizli'nin Merkezefendi ilçesinde, ormanlık alana atılmış 4 ayrı çöp poşeti içinde toplam 6 kedi ölüsü bulundu. Kedilerin zehirlendikten sonra poşetler içinde ormana atıldığı sanılıyor.Sevindik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün yürüyüş yapanlar, bir çöp poşeti içinde ağaç dibine bırakılmış kedi ölüleri olduğunu gördü, cep telefonlarıyla, görüntüleyerek, sosyal medyada paylaştı. Ardından da durumu polise ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Merkezi'ne bildirdi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, poşetler içindeki, zehirlendikten sonra ormanlık alana atıldığı sanılan toplam 6 kedi ölüsünü incelenmek üzere götürürken, polis de soruşturma başlattı. Çevrede başka kedi ölüsü olup olmadığı araştırılırken, hayvanseverler ve hayvanları koruma dernekleri duruma tepki gösterdi.