Denizli Otizm Derneği Başkanı Dinç İçi Boş Farkındalık Çalışmalarından Yıldık

Denizli
'de 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Denizli Otizm Derneği Başkanı Dudu Karaman
Dinç, Farkındalık önemli bir şey ama bizler içi boş farkındalık çalışmalarından yıldık artık. Hayatımızda gerçekten fark yaratacak, çocuklarımızın hayatını değiştirecek uygulamalar görmek istiyoruz dedi.
Denizli'de 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü nedeniyle, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda etkinlik düzenlendi. Otizmli çocuklar, Gazi Mustafa Kemal
Bulvarı'nda pankartlar taşıyarak, farkındalık yürüyüşü yaptı. Etkinlikte çocuklar ve aileleri, otizme dikkat çekmek için mavi renkli tişörtler giyip, şapkalar takarak balonlar taşıdı. 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte otizmli öğrenciler tarafından oluşan mehter takımı gösterisi sundu. Mehter takımının çaldığı marşlar beğeni topladı.
FARK YARATACAK PROJELER İSTEDİ
Denizli Otizm Derneği Başkanı Dudu Karaman Dinç, Otizm Eylem Planı'nın 3 yıl önce Resmi Gazete'de yayımlanmasına rağmen, bu konuda hayatlarına dokunan bir fark göremediklerini söyledi. Dinç, Farkındalık denilen şey önemli bir şey ama bizler otizm hakkında içi boş farkındalık çalışmalarından yıldık artık. Hayatımızda gerçekten fark yaratacak, çocuklarımızın hayatını değiştirecek uygulamalar görmek istiyoruz. Mevzuatlar açısından baktığımızda Türkiye
gerçekten iyi fakat uygulamalarda her aşamada ayrımcılık yaşıyoruz. Bu ayrımcılık eğitimde de, sosyal hayatta da sanatta da ve sporda da var dedi.
Toplumun tüm kesimlerinde otizmlilere yer açılması gerektiğini vurgulayan Dinç, Denizli Otizm Derneği olarak bizim temel hedefimiz otizmli bireylerin insan hak ve onuruna yakışır bir hayat sürmesidir. Ne yazık ki belli gelişmeler ve ilerlemeler olmasına rağmen, otizm alanında çok büyük gelişmeler olduğunu söylemek mümkün değil. Devletin üst kademelerinde bu konuda iyi niyetli çalışmalar var. Ancak bu çaba alt kademelere yansımıyor. Bu gün vesilesiyle, sadece farkında olmak değil, hayatlarında otizmlilere yer açmak gerektiğini toplumun bütün kesimlerine hatırlatmak istiyorum diye konuştu.
Karaman, Denizli, Güncel
Kaynak: DHA