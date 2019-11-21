Haberler » Güncel » Denizli oto yıkamaya getirilen otomobilde fark edilen yavru kediler için seferberlik - Haber

Denizli oto yıkamaya getirilen otomobilde fark edilen yavru kediler için seferberlik

Oto yıkamaya getirilen otomobilde fark edilen yavru kediler için seferberlikDenizli'nin Pamukkale ilçesinde, iç ve dış temizliğinin yapılması için oto yıkamacıya getirilen bir otomobilin motor kısmındaki 3 yavru kedi, çalışanlar tarafından fark ederek kurtarıldı.

21.11.2019 15:16 | Son Güncelleme: 21.11.2019 15:23
Oto yıkamaya getirilen otomobilde fark edilen yavru kediler için seferberlik
'nin ilçesinde, iç ve dış temizliğinin yapılması için oto yıkamacıya getirilen bir otomobilin motor kısmındaki 3 yavru kedi, çalışanlar tarafından fark ederek kurtarıldı. O anlar ise güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Pamukkale ilçesi Mahallesi'ndeki bir oto yıkama dükkanının çalışanları Metin Can Akşit (27) ve amcasının oğlu Serkan Akşit (23), yıkama işlemine başladıkları bir otomobilin motor kısmından kedi sesi duydu. Otomobilde kedilerin olduğunu fark eden çalışanlar, temizliği bırakıp, hayvanları kurtarmak için çalışmaya başladı. Sesin geldiği kısma bakarak kedilerin bulunduğu yerleri tespit eden Metin Can Akşit ve amcasının oğlu Serkan Akşit, 2'si motor kısmında 1'i çamurlukta bulunan 3 yavru kediyi kurtardı. Yavru kedilere, su ve süt verildi. Daha sonra üşümemeleri için sıcak bir alana alındı. Yavru kedilerin kurtarılma anı ise iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
'YAVRU KEDİLERİ KURTARDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ'
Metin Can Akşit, 3 kediyi motor kaputunda görünce çok şaşırdıklarını ve kurtarmak için çalışmaya başladıklarını belirterek, Aracı yıkamayı başladığımız sırada sesler duyduk. Önce kaputta bir kedi gördük. Sonra 3 kedi olduklarını fark ettik. Yarım saat uğraşıp kurtardık. Daha sonra karton içerisine koyup ısınmalarını sağladık. Yavru kedileri kurtardığımız için mutluyuz. Kendim de evimde kedi, köpek ve güvercin besliyorum. Hayvanların korunması gerekiyor. Soğuktan üşüdükleri için motor kaputunun içerisine girdiklerini düşünüyoruz dedi.
Serkan Akşit ise, Kuzenim araba yıkarken kedi sesleri duyduk. Makineleri durdurduk ve kedi kurtarma operasyonuna başladık. Onları kurtarıp süt verdik. Minik canları kurtardığımız için çok mutlu olduk diye konuştu.
Denizli oto yıkamaya getirilen otomobilde fark edilen yavru kediler için seferberlik

Zeytinköy, Metin Can, Pamukkale, Denizli, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
16:29 Kapadokya Ekonomi Toplantılarında Turizm konuşuldu
16:27 Çırçır fabrikasında yangın: 1 yaralı
16:27 ABD Büyükelçiliği'ne saldırı davasında 3 sanığa hapis cezası
16:22 Balıkesir'de korkutan depremler
16:22 Van İHH'dan "Dünya Çocuk Hakları Günü" etkinliği
16:21 Fındıklı Belediyesi'nden Melih Gökçek'e gönderme: Fışkiyeyi kim kırdı?
16:10 Cezası 5 bin TL'yi bulan yere çöp atma suçu, artık polisler tarafından da cezalandırılabilecek
15:48 İstanbul'un riskli ve sağlam zeminlerinin detaylı haritası çıkarıldı: En riskli ilçe Silivri
15:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi kadınlarla fotoğraf çektirip not aldı
15:12 AK Parti'yle koalisyona 'sıcak' bakan İYİ Partili Türkkan'a partisinden çok sert tepki
15:01 Son Dakika: Erdoğan: Ziraat Bankası, çiftçilerimizle alışılmışın dışında bir dayanışmayı sürdürecek
14:22 Kanseri yenen eşini gelin arabasıyla karşıladı
13:41 Adana'da yağma suçundan gözaltına alınan dizi oyuncusu, gazetecilere küfür ederek tepki gösterdi
12:14 Son dakika: Cumhurbaşkanlığı, Erdoğan'ın Külliye'de CHP'li bir siyasetçi ile görüştüğü iddialarını yalanladı
10:41 Hobi için diktiği kabaklar 40 kiloya ulaştı
21.11.2019 16:30:08