Denizli oto yıkamaya getirilen otomobilde fark edilen yavru kediler için seferberlik

Oto yıkamaya getirilen otomobilde fark edilen yavru kediler için seferberlik Denizli 'nin Pamukkale ilçesinde, iç ve dış temizliğinin yapılması için oto yıkamacıya getirilen bir otomobilin motor kısmındaki 3 yavru kedi, çalışanlar tarafından fark ederek kurtarıldı. O anlar ise güvenlik kamerasınca görüntülendi.Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi'ndeki bir oto yıkama dükkanının çalışanları Metin Can Akşit (27) ve amcasının oğlu Serkan Akşit (23), yıkama işlemine başladıkları bir otomobilin motor kısmından kedi sesi duydu. Otomobilde kedilerin olduğunu fark eden çalışanlar, temizliği bırakıp, hayvanları kurtarmak için çalışmaya başladı. Sesin geldiği kısma bakarak kedilerin bulunduğu yerleri tespit eden Metin Can Akşit ve amcasının oğlu Serkan Akşit, 2'si motor kısmında 1'i çamurlukta bulunan 3 yavru kediyi kurtardı. Yavru kedilere, su ve süt verildi. Daha sonra üşümemeleri için sıcak bir alana alındı. Yavru kedilerin kurtarılma anı ise iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.'YAVRU KEDİLERİ KURTARDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ'Metin Can Akşit, 3 kediyi motor kaputunda görünce çok şaşırdıklarını ve kurtarmak için çalışmaya başladıklarını belirterek, Aracı yıkamayı başladığımız sırada sesler duyduk. Önce kaputta bir kedi gördük. Sonra 3 kedi olduklarını fark ettik. Yarım saat uğraşıp kurtardık. Daha sonra karton içerisine koyup ısınmalarını sağladık. Yavru kedileri kurtardığımız için mutluyuz. Kendim de evimde kedi, köpek ve güvercin besliyorum. Hayvanların korunması gerekiyor. Soğuktan üşüdükleri için motor kaputunun içerisine girdiklerini düşünüyoruz dedi.Serkan Akşit ise, Kuzenim araba yıkarken kedi sesleri duyduk. Makineleri durdurduk ve kedi kurtarma operasyonuna başladık. Onları kurtarıp süt verdik. Minik canları kurtardığımız için çok mutlu olduk diye konuştu.