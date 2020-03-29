Denizli otobüs terminali bomboş kaldı

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali korona virüs tedbirleri sonrası bomboş kaldı. Sadece şehir içi ulaşımın faaliyet gösterdiği terminalde birçok şehirlerarası ulaşım firması veznelerini kapattı. Valilikten alınan izin belgeleri olan vatandaşlar ise gidecek otobüs bulamıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge sonrası şehirlerarası ulaşıma mücbir sebepler dışında yasak geldi. Vatandaşların ulaşım sağlaması için 81 il valiliğinde kurulan komisyonlardan alınacak izin belgeleri doğrultusunda seyahat etmesi sağlanacağı kararı alındı. Karar sonrası onlarca ulaşım firması illerde bulunan bilet satış ofislerini kapattı. İzin belgesi alan vatandaşlar ise gidecek otobüs seferi bulamıyor. Bilet almak için gelen vatandaşlar bilet bulamadan döndükleri ise gözlerden kaçmadı. Denizli otobüs terminalinde yayımlanan genelge sonrası birçok firma veznelerini kapattı. Yasağın ardından yoğun kalabalığı ile bilinen terminalde deyim yerindeyse in cin top oynuyor. Otobüs terminali esnaflarından Hacı İsmail Erdoğan,

"Bugün yine hareketlilik olur diye düşündük. Fakat cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamadan sonra dün akşam 5'ten itibaren otobüsler durma kararı almışlar. Artık sadece izin belgesi doğrultusunda yolculuk yapılabiliyor. Şu anda yolcu olmadığı için bizde esnaf olarak kapatıp gitmeyi düşünüyoruz" dedi.



"İzin kağıdı var ama otobüs yok"

Birçok yazıhanenin kapattığı terminalde otobüs firması yetkilisi Nevzat Tan, "Ulaştırma Bakanlığından genelgeye göre ikinci bir emre kadar otobüslerin kalkması yasak. Zaten otobüs yok. Gördüğünüz gibi bütün yazıhaneler kapalı. Vatandaş burada mağdur oldu. Taksiler ile gelip gidiyorlar. Özel araç tutuyorlar. Yetkili kişilerden bir an önce bir şey yapmalarını istiyoruz. Vatandaş valiliğe gidiyor izin alıp, geliyor. Benim izin kağıdım var diyor. İzin kağıdı var ama otobüs yok. Otobüs çıkmadıktan sonra izin kağıdı olsa ne olur, olmasa ne olur. Mühim olan otobüs. Yazıhaneler kapalı şu an. Bizim burada 3 tane yazıhanemiz var 3'üde kapalı. Bizde mağduruz burada" diye konuştu.

Kaynak: İHA