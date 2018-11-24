Denizli Otomobil Alevler İçinde Yandı

Otomobil alevler içinde yandı
DENİZLİ'nin Sarayköy
ilçesinde yangın çıkan bir otomobil alev alev yandı. İtfaiye
ekipleri yangının söndürürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Bugün saat 08.00 sıralarında, Babadağ
ilçesinden Sarayköy yönüne giden Sefa Yavaş'ın (30) kullandığı 35 MFA 95 plakalı otomobilin motor bölümünde, Gerali Mahallesi'ne geldiğinde yangın çıktı. Yavaş, otomobilin ön kaputunun altında duman çıktığını fark edince aracını yol kenarına çekti. Motor kısmında çıkan alevler kısa sürede otomobilin ön kısmını sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobildeki alevleri söndüren itfaiye ekibi, LPG tankı bağlantılarını keserek olası patlamanın da önüne geçti. Otomobildeki yangın söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi. Jandarma
, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
24 Kasım 2018 Cumartesi 14:02