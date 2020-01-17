Denizli otomobil inşaatın bahçesine uçtu 1 ölü

Otomobil inşaatın bahçesine uçtu: 1 ölü

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, inşaat halindeki bir sitenin bahçesine uçarak devrilen otomobilin sürücüsü 41 yaşındaki Gökhan Yerlikaya kazada öldü.

Kaza, bugün saat 08.30 sıralarında, Selçukbey Mahallesi 646 Sokak'ta meydana geldi. Gökhan Yerlikaya yönetimindeki 06 DF 0999 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yerlikaya yönetimindeki otomobil, kaldırımı aşarak yol kenarındaki tel örgüleri parçalayıp, inşaat halinde olan sitenin bahçesine uçarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışarak yaralanan Yerlikaya, ambulansla, Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yerlikaya, doktorların müdahalelerine rağmen öldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA