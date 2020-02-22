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Denizli otomobil, polis aracına çarptı 2'si polis, 3 yaralı -kaza anı kamerada

Otomobil, polis aracına çarptı 2'si polis, 3 yaralı (2) -Kaza anı kameradaDenizli'nin Merkezefendi ilçesinde, otomobilin kavşaktaki polis aracına çarpması sonucu 2'si polis 3 kişi yaralandığı kaza, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

22.02.2020 16:15 | Son Güncelleme: 22.02.2020 16:17
Otomobil, polis aracına çarptı 2'si polis, 3 yaralı (2) -Kaza anı kamerada
'nin Merkezefendi ilçesinde, otomobilin kavşaktaki polis aracına çarpması sonucu 2'si polis 3 kişi yaralandığı kaza, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kamera kayıtlarında otomobilin, polis aracına çarpması ve polis aracının çarpışmanın şiddetiyle yan yatarak devrilmesi yer aldı. Ayrıca kamera kayıtlarında kazayı gören vatandaşların yaralı polislerin yardımına koşması, devrilen polis aracını düzeltmesi de yer aldı. memurlarının kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.
Denizli otomobil, polis aracına çarptı 2'si polis, 3 yaralı -kaza anı kamerada

Denizli, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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