DENİZLİ Otomobil şarampole yuvarlandı 1 ölü, 3 yaralı

Otomobil şarampole yuvarlandı 1 ölü, 3 yaralıDENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, şarampole yuvarlanan otomobildeki aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

07.06.2020 13:40 | Son Güncelleme: 07.06.2020 13:47
Otomobil şarampole yuvarlandı 1 ölü, 3 yaralı
DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, şarampole yuvarlanan otomobildeki aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 02.00 sıralarında Kelekçi Mahallesi çıkışı yakınlarında meydana geldi. Asiye Yıldırım'ın kullandığı 20 DB 465 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, savrulup, şarampole yuvarlandı. Ahmet Yıldırım (43) olay yerinde yaşamını yitirirken, otomobili kullanan eşi Asiye Yıldırım ile çocukları Volkan Yıldırım ve Yüksel Ata Yıldırım yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi.
Yıldırım'ın otomobil içinde sıkışan cesedi ise itfaiye ekiplerinin tarafından güçlükle çıkartılıp, otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DENİZLİ Otomobil şarampole yuvarlandı 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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