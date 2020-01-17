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Denizli otomobilin tavanında uyuşturucuya 2 tutuklama

Otomobilin tavanında uyuşturucuya 2 tutuklamaDENİZLİ'de kontrol edilen bir otomobilin tavanında, saklı halde 2 kilo 85 gram metamfetamin ele geçirildi.

17.01.2020 17:17 | Son Güncelleme: 17.01.2020 17:21
Otomobilin tavanında uyuşturucuya 2 tutuklama
DENİZLİ'de kontrol edilen bir otomobilin tavanında, saklı halde 2 kilo 85 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan 'ye uyuşturucu getirileceğini tespit etti. Narkotik polisleri dün (perşembe), Denizli- Ankara karayolu polis denetim noktasında içinde 2 kişinin bulunduğu otomobili durdurdu. Otomobildeki H.H. ile T.B., gözaltına alındı. Narkotik köpeği 'Jibby' ile otomobilde arama yapıldı. 'Jibby'nin otomobilin tavanına tepki vermesi üzerine polisler, tavan döşemesini söktü. Yapılan aramada tavana gizlenmiş 7 ayrı paket halinde 2 kilo 85 gram metamfetamin ele geçirildi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, tutuklandı.
Denizli otomobilin tavanında uyuşturucuya 2 tutuklama

Narkotik, Denizli, Güncel

Kaynak: DHA


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