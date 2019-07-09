09.07.2019 15:12
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DENİZLİ Otomobille 5 bin 190 uyuşturucu hap sevkiyatı şüphelilerinden 1'i tutuklandı

DENİZLİ Otomobille 5 bin 190 uyuşturucu hap sevkiyatı şüphelilerinden 1

Otomobille 5 bin 190 uyuşturucu hap sevkiyatı şüphelilerinden 1'i tutuklandıDenizli'de, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, narkotik köpeği Çako ile yapılan aramada bagajdaki valiz içerisine gizlenmiş toplam 5 bin 190 ecstasy uyuşturucu hap ile yakalanıp, adliyeye sevk edilen 2...

Otomobille 5 bin 190 uyuşturucu hap sevkiyatı şüphelilerinden 1'i tutuklandı
Denizli'de, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, narkotik köpeği Çako ile yapılan aramada bagajdaki valiz içerisine gizlenmiş toplam 5 bin 190 ecstasy uyuşturucu hap ile yakalanıp, adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla İstanbul'dan piyasaya sürülmek üzere yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceğini belirledi. Bunun üzerine geçen 7 Haziran Pazar günü Buldan-Denizli Karayolu üzerinde önlem olan polis, Buldan ilçe çıkışında süphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde özel eğitimli narkotik köpeği 'Çako' ile arama yapıldı. Aramada, otomobilin bagajındaki valiz içerisine gizlenmiş 5 bin 190 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Otomobildeki M.T. ve A.E., gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T., tutuklandı. A.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA
Narkotik, Denizli, Güncel

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