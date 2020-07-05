DENİZLİ Pamukkale'de hafta sonu yoğunluğu

Pamukkale'de hafta sonu yoğunluğuUNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'de, hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

05.07.2020 19:34 | Son Güncelleme: 05.07.2020 19:44
Pamukkale'de hafta sonu yoğunluğu
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'de, hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Turistler, beyaz travertenler üzerinde yürümenin keyfini çıkardı.
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden, beyaz travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale'de hafta sonu yoğunluk oluştu. Turistler, doğal güzelliği ve tarihi dokusuyla dört mevsim ziyaretçilerini ağırlayan Pamukkale'ye yoğun ilgi gösterdi. Antik havuzda termal suya giren turistler, travertenler üzerinde sıcak yürüyüş yapmanın keyfini sürdü. Doğal ortamın tadını çıkartan ziyaretçiler, cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çekerek, bu anları ölümsüzleştirdi.
Kütahya'dan Denizli'ye gelen Merve Bozkurt, Pamukkale'ye hayran kaldığını belirterek, "Pamukkale'nin bu kadar güzel bir yer olduğunu bilmiyordum. Çok beğendim. Hava sıcak olduğu için travertenlerin üzerinde yürümeye korktuk. Su serin olduğu için yürüyüş yapmak çok keyifliydi" dedi.
Ziyaretçilerden Dürdane Akpınar ise, "Harika bir yer. İstanbul'dan geldim ve kesinlikle buna değdi. Çok güzelmiş. Koronavirüs nedeniyle herkes maske takıyor. İnsanlar çok dikkatli. Alan geniş olduğu için sosyal mesafeye de rahatlıkla uyulabiliyor. Mümkün olduğunca gezerken insanlardan uzak durmaya çalışacağız" diye konuştu.
(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)
Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)
DENİZLİ Pamukkale’de hafta sonu yoğunluğu

Kaynak: DHA

Etiketler: Pamukkale, Türkiye, Denizli, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››DENİZLİ Pamukkale'de hafta sonu yoğunluğu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:07: Sağlık Bakanı Koca'dan sosyal mesafe uyarısı - Haber 20:07: Motosikletlilerin Fındıklı Yaylası'ndaki kampı sona erdi - Haber 20:05: Türkiye'den Irak'ın Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan operasyonlarına yönelik açıklamasına tepki - Haber 20:03: Futbol oynadığı arkadaşını cam parçasıyla yaraladı - Haber 20:00: Bakan Kurum: Termik santralleri 7 gün 24 saat izliyoruz (2) - Haber 19:39: Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı - Haber 19:24: Son Dakika: Türkiye'de 5 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 1148 yeni vaka tespit edildi - Haber 16:05: Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamada aranan 3 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı - Haber 11:42: Patlama anında yaşananlar çevre mahallelerde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı - Haber