DENİZLİ Pamukkale'deki göletten 400 kamyon çamur çıkartılacak

Pamukkale'deki göletten 400 kamyon çamur çıkartılacakUNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yar alan Pamukkale'nin travertenlerinin alt kısmında bulunan ve uzun yıllardır bakım yapılmadığı için dibinde çamur oluşan Kocaçukur mevkisindeki gölette, Pamukkale Belediyesi tarafından 11 yıl...

28.05.2020 14:17 | Son Güncelleme: 28.05.2020 14:26
Pamukkale'deki göletten 400 kamyon çamur çıkartılacak
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yar alan Pamukkale'nin travertenlerinin alt kısmında bulunan ve uzun yıllardır bakım yapılmadığı için dibinde çamur oluşan Kocaçukur mevkisindeki gölette, Pamukkale Belediyesi tarafından 11 yıl aranın ardından temizlik çalışması başlatıldı. AK Partili Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, göletin zemininden yaklaşık 400 kamyon çamur çıkarılacağını belirtti.
Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Pamukkale'deki travertenlerinin altında yer alan ve işletmesi 2017 yılının Aralık ayından bu yana Pamukkale Belediyesi'nde bulunan Kocaçukur mevkiinde yenileme çalışması başlatıldı. Ekipler ilk olarak Kocaçukur'un içinde yer alan 20 bin metrekare büyüklüğünde göleti temizlemek için harekete geçti. İlk olarak gölde bulunan suyu boşaltılırken, buradaki ördek, kaz ve balıklar oluşturulan geçici havuzlara alındı. Göl içinde ve çevresinde çalışmalar yapılırken, gölün zemininde biriken çamurlar da temizlendi. Peyzaj çalışmalarının da tamamlanmasından sonra, gölet tekrar suyla doldurularak Kocaçukur yenilenmiş olacak. Çalışmaların yaklaşık 1 hafta içinde tamamlanması planlanıyor.
Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Avni Örki, Kocaçukur'da çalışmaların hızlı bir şekilde gerçekleşeceğini ifade ederek, "Yıllardır çalışma yapılmadığı için göletin zemininde çamurlar birikmiş. Bu durum çevrede rahatsızlıklar vermeye başladı. Aynı zamanda koku oluşmuş. Gerekli izinleri aldıktan sonra koronavirüs nedeniyle turizm sezonu kapalıyken çalışma başlattık. Burada yapılacak olan çalışma ile göleti eski doğal haline getirmeyi amaçlıyoruz. Göletin zemininden 400 kamyona yakın çamur çıkaracağız. Bu çalışmaları yaparken gölette bulunan ördekler, kazlar ve balıklar için geçici yaşam alanı oluşturuyoruz. Tek amacımız Pamukkale'nin daha güzel hale gelmesini sağlamak. Yapılacak olan çalışmaları en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz" dedi. DENİZLİ Pamukkale’deki göletten 400 kamyon çamur çıkartılacak

Kaynak: DHA

Etiketler: Avni Örki, Pamukkale, Güncel, Haber

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