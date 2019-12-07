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Denizli pamukkale'nin 450 metre üstünde yamaç paraşütünde röportaj

Pamukkale'nin 450 metre üstünde yamaç paraşütünde röportajTÜRKİYE'nin birçok kenti karla mücadele ederken Denizli'de güneşli havada yamaç paraşütü keyfi yaşanıyor.

07.12.2019 10:02 | Son Güncelleme: 07.12.2019 10:08
'nin 450 metre üstünde yamaç paraşütünde röportaj
TÜRKİYE'nin birçok kenti karla mücadele ederken 'de güneşli havada yamaç paraşütü keyfi yaşanıyor. Travertenleriyle ünlü Pamukkale'de 'Beyaz cennet'e kuş bakışı bakmak isteyen turistler arasında özellikle Çinliler başı çekiyor.
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve beyaz travertenleriyle ünlü Pamukkale'de yamaç paraşütü keyfi sürüyor. Bazı turistler travertenler üzerinde gezerken, adrenalin tutkunları yamaç paraşütüyle beyaz cenneti kuş bakışı izliyor. Profesyonel pilot Mustafa Şimşek ile tandem yamaç paraşütüne binen Demirören Ajansı (DHA) muhabiri Ramazan Çetin de yerden 450 metre yüksekte röportaj yaptı. Şimşek, Pamukkale'ye özellikle Çin, Güney Kore, Japonya, Malezya, Tayland ve Hindistan gibi ülkelerden çok sayıda turist geldiğini belirterek, Pamukkale travertenlerinin yaklaşık 100 metre üzerindeyiz. Özellikle Çinli turistler yamaç paraşütüne büyük ilgi gösteriyor. Yılda yaklaşık 50 bin uçuş yapılıyor. Her yıl talep artıyor. 2010 yıllarında burada 3 pilot uçuş yaparken, şimdi ise bu rakam 25'e ulaştı. Pamukkale'ye gelen turistleri biz pilotlar yamaç paraşütüne bindirerek havadan görme imkanı sağlıyoruz. Onlar da çok beğeniyor. İlk kez binenler büyük heyecan yaşıyor. Uçuşlar yaklaşık 15 dakika sürüyor dedi.
TURİSTLER MEMNUN
Yamaç paraşütüne binen Çinli turist Chao Fu, hayatında ilk kez böyle bir deneyim yaşadığını vurgulayarak, Pamukkale'yi havadan görmek çok güzeldi. İlk kez bindim, harika bir tecrübe oldu. Burada uçmayı çok sevdim dedi. Hindistan'dan Pamukkale'yi görmeye gelen turist Ashish Shekhar Shetty ise, Türkiye'ye ilk ziyareti olduğuna dikkat çekti ve Pamukkale planlarımız içindeydi. Dün yağmurluydu ama bugün güneş çıktı. Hava ve Pamukkale harika. Buranın, bu kadar güzel olduğunu tahmin etmiyordum. Paraşütle uçmak ve Pamukkale'yi havadan görmek mükemmeldi diye konuştu.
Denizli pamukkale'nin 450 metre üstünde yamaç paraşütünde röportaj

Pamukkale, Denizli, Güncel

Kaynak: DHA


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