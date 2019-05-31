DENİZLİ PAMUKKALE YOLURU YİNE KAPATTILAR

Kaynak: DHA

DENİZLİ'de UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale'ye ulaşımı sağlayan kara yolu, mülk sahibi olduklarını belirten 45 kişi tarafından kasalarla ikinci kez çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Grubun avukatı, müvekkillerinin hakları ödenmemesi durumunda Pamukkale yolunu paralı hale getireceklerini söyledi.Pamukkale'ye ulaşımı sağlayan karayolu geçtiğimiz 17 Nisan'da mülk sahibi olduğu belirten 45 kişi tarafından yola kasalar döşenerek kapatılmıştı. Haklarını alamadıklarını iddia eden hak sahipleri karayolunu tekrar plastik kasalar döşeyerek, bu sabah saat 06.00 sıralarında 'Tapulu özel mülkiyettir, girilmez yazısı asıp ikinci kez kapattı. Yolu kapatan grup, Pamukkale'ye girmek isteyen turistleri taşıyan otobüsleri ve diğer araçları, tali yola sevk ediyor. Yolun kamulaştırılmasını ve paralarının ödenmesini isteyen grup, haklarını alıncaya kadar eylemlerine devam edeceklerini söylediler.Yolu kapatan grubun avukatı Ülkü Aytan, yaptığı açıklamada, yolu paralı geçiş haline getireceklerini belirterek, 'Pamukkale girişindeki Akköy Kavşağı'ndan Pamukkale yönüne doğru kara yolunda 3 bin 500 metrekare alan 45 hak sahibine aittir. Bugüne kadar herhangi bir kamulaştırma işlemi yapılmadığı için ikinci kez yolu kapattılar. Kendi arsalarına sahip çıkarak kapattılar. Amacımız trafiği engellemek değildir. 3996 sayılı yap işlet devret kanunu kapsamında bizde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Ramazan Bayramından sonra arsalarını kullanmak için başvurumuzu yapacağız ve paralı hale getireceğiz. Göcek tüneli ve diğer paralı yollar gibi yapmayı planlıyoruz. Yolu paralı geçiş haline getireceğiz. Bizde yasal prosedür neyse o şekilde paralı hale getireceğiz. Şirket kurup 45 ortak da hazır yolun paralı geçiş sistemine geçmesi için gerekli girişimleri yapacağız"dedi.