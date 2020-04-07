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Denizli Pandemi Kurulu toplandı

Denizli İl Pandemi Kurulu, Vali Hasan Karahan başkanlığında toplanarak bir dizi karar aldı.

07.04.2020 16:50 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:50
Denizli Pandemi Kurulu toplandı
Denizli İl Pandemi Kurulu, Vali Hasan Karahan başkanlığında toplanarak bir dizi karar aldı.
Valilik binasında düzenlenen toplantının ardından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla birçok farklı konuda tedbir alındığı anımsatıldı.

Bu tedbirlere ilave olarak bazı yeni kararların alındığı ifade edilen açıklamada, Gençlik Spor İl Müdürlüğünce, kapasitesi büyük olan öğrenci yurtlarının oda sayısı temel alınarak yatak kapasitesinin çıkarılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.
Toplantıda, İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde karantina alanı olacak şekilde bir çalışma yapılması kararının alındığı, olası bir acil durum için EGS Park Fuar alanının yoğun bakım yapılabilecek şekilde düzenlenmesi için Büyükşehir Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğünün koordineli bir şekilde çalışma yapmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.
TBMM'deki infaz düzenlemesi teklifine değinilen açıklama, şu ifadelerle tamamlandı:
"TBMM tarafından görüşülecek olan ve bu hafta içerisinde çıkması öngörülen infaz yasasındaki değişiklikler nedeniyle, ceza infaz kurumalarından tahliye olacak veya izne çıkarılacak hükümlülerin yakınlarının Denizli Kocabaş Mahallesi'nde bulunan Denizli D Tipi, Denizli T Tipi Ceza İnfaz Kurumları ile Bozkurt ilçesinde bulunan Bozkurt Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Sarayköy İlçesinde bulunan Sarayköy Açık Ceza İnfaz Kurumları önünde birikmelerinin koronavirüs sebebiyle tehlike arz edeceğinden yasaklanmasına, her türlü görüntü ve yayın yapılmasının engellenmesi. Tahliye olacak ve izne ayrılacak hükümlülerin şehir merkezine nakillerinin Denizli Büyükşehir Belediyesine ait belediye otobüslerince sosyal mesafe dikkate alınarak sağlanması. Bu hükümlülerin belirli merkezlere seyahatleri için ücretleri kendilerince karşılanmak kaydıyla hazırlanacak listenin cezaevinin bulunduğu kaymakamlığa bildirilmesine karar verilmiştir. "

Kaynak: AA

Etiketler: Denizli, Güncel
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