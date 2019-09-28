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Denizli-parmağı sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Parmağı sıkışan çocuğu itfaiye kurtardıDenizli'nin Pamukkale ilçesinde parmağı musluk aynasına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

28.09.2019 14:53
Parmağı sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde parmağı musluk aynasına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Topraklık Mahallesi'nde 6 yaşındaki Eymen Orhan, evde oyun oynarken, işaret parmağını musluk aynasına sıkıştırdı. Parmağını sıkıştığı yerden kurtaramayan çocuk, ailesinden yardım istedi. Kendi çabalarıyla parmağı sıkıştığı yerden çıkaramayan baba Fatih Orhan, oğlunu Kayalık İtfaiye Şubesi'ne götürdü. İtfaiye ekipleri yaptıkları yarım saatlik çalışmanın ardından demir kesme aletiyle çocuğun parmağını sıkıştığı yerden kurtardı. Eymen Orhan ve baba Fatih Orhan, yardımları için itfaiye personellerine teşekkür etti.
Denizli-parmağı sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Pamukkale, Denizli, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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