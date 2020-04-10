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DENİZLİ Polis Günü'nde, 3 polis darbedildi

Polis Günü'nde, 3 polis darbedildiDENİZLİ'de, 10 Nisan Polis Günü'nde 3 polis memurunu darp edip, yaralayan 3 kişi gözaltına alındı.

10.04.2020 16:54 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:54
DENİZLİ Polis Günü'nde, 3 polis darbedildi
Polis Günü'nde, 3 polis darbedildi
DENİZLİ'de, 10 Nisan Polis Günü'nde 3 polis memurunu darp edip, yaralayan 3 kişi gözaltına alındı.
Merkezefendi ilçesinde, 155 Polis İmdat' ihbar hattına saat 04.00 sıralarında, Değirmenönü Mahallesi 1386 Sokak'ta içki içip, çevreyi rahatsız eden 3 kişi olduğu ihbarı yapıldı. Olay yerine 3 kişilik polis ekibi sevk edildi. Polis, çevreye rahatsızlık veren kişileri, evlerine dönmeleri için uyardı. Ancak, alkollü 3 kişi, iddiaya göre, uyarıya aldırış etmedi. Bu nedenle arbede yaşandı. Şüpheliler, 3 polis memurunu darp etti. Polis memuru Eşref K.'nin yüzüne aldığı yumruk darbesi nedeniyle burnu kırıldı. Olayın büyümesi üzerine bölgeye takviye polis ekipleri sevk edildi. Takviye ekiplerin gelmesiyle polis memurlarını darp eden Ahmet K., Mustafa B., ve Bülent Y. gözaltına alındı. Yaralanan 3 polis memuru, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.10 Nisan Polis Günü'nde 3 polis memurunu darp edip, 1'inin burnunu kıran şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Etiketler: Denizli, Polis, Güncel
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