DENİZLİ Polisin dikkati uyuşturucu bağımlısı ölümden kurtardı

Polisin dikkati uyuşturucu bağımlısı ölümden kurtardı Denizli
'nin Pamukkale
ilçesinde, devriye görevi yapan polis ekipleri tarafından parkta yerde hareketsiz yatarken bulunan ve yanındaki enjektörden kendisine eroin enjekte ettiği belirlenen 32 yaşındaki R.H. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Ölümden dönen R.H.'nin sağlık durumunu iyiye gittiği bildirildi.
Bugün saat 17.00 sıralarında, Karşıyaka
Mahallesi Akvadi Parkı'nda devriye görevi yapan polis ekipleri, R.H.'nin bir ağacın dibinde yerde hareketsiz şekilde sırt üstü yattığını farkedip, şüphelendi. Yanına gittiklerinde R.H.'nin yanında bulunan enjektörden ve kolundaki iğne izlerinden kendisine eroin enejekte belirlendi. Baygın haldeki R.H.'nin nabzının çok düşük olduğunu belirleyen polis, durumu 112 Acil Servis
'e bildirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahelesinin ardından ambulansa alınan R.H., Denizli Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Zamanında müdahale ile ölümden döndüğü belirtilen R.H.'nin sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.
Polis
, Güncel
Kaynak: DHA