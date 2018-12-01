Denizli Polisinden Kış Lastiği Denetimi

Denizli
'de trafik polisleri şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması nedeniyle kent girişinde denetim yaptı. Denetimlerde kış lastiği takmayan 10 sürücüye toplamda 7 bin 150 TL cezai işlem uygulandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Denizli- Ankara
karayolu üzerindeki uygulama noktasında kış lastiği denetimi yaptı. Ekipler, yolcu otobüsleri, yük taşımacılığı yapan araçlar ve şehir içi servislerini durdurarak lastiklerin diş derinliğini kontrol etti. Polis
, zorunlu kış lastiği bulunmayan 10 aracın sürücüsüne toplam 7 bin 150 TL ceza kesti.
Öte yandan, durdurulan her 10 araçtan 9'unun kış lastiği taktığı görüldü. - DENİZLİ
Denizli
01 Aralık 2018 Cumartesi 14:41