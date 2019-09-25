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Denizli polisinden özel araçlara sigara denetimi

Denizli polisinden özel araçlara sigara denetimi Araçlarında sigara içenlere para cezası kesildiDENİZLİ - Denizli'de polis tarafından özel araçlara yönelik sigara denetimi uygulaması yapıldı.

25.09.2019 20:11
Denizli polisinden özel araçlara sigara denetimi
Araçlarında sigara içenlere para cezası kesildi
DENİZLİ - Denizli'de polis tarafından özel araçlara yönelik sigara denetimi uygulaması yapıldı. Denetimler sırasında araçlarında sigara içen bazı sürücülere 153 TL idari para cezası kesildi. Ceza kesilen sürücüler uygulamadan haberlerinin olmadığını savunup duruma şaşırdılar.
Uygulama kapsamında Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Pamukkale Üniversitesi Kınıklı Kampüsü civarında denetim yapıldı. Denetimlerde araç içinde sigara için sürücü ve yolculara kabahatler kanunu kapsamında 153 TL idari para cezası kesildi.
Denetimlerde ceza kesilen sürücülerin bir çoğu uygulamaya tepki gösterirken aynı zamanda şaşkınlıklarını da gizleyemedi. Denetimlerde özel harekat polisi ve asayiş ekipleri de destek verdi.
Denizli polisinden özel araçlara sigara denetimi

Denizli, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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