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Denizli rüzgardan kırılan cam yüzünden 2 kişi yaralandı, 2 cami ise hasar gördü

Rüzgardan kırılan cam yüzünden 2 kişi yaralandı, 2 cami ise hasar gördüDENİZLİ'de şiddetli rüzgar nedeniyle kırılan pencere camı, 2 kişiyi yaraladı.

05.02.2020 18:03 | Son Güncelleme: 05.02.2020 18:11
Rüzgardan kırılan cam yüzünden 2 kişi yaralandı, 2 cami ise hasar gördü
DENİZLİ'de şiddetli rüzgar nedeniyle kırılan pencere camı, 2 kişiyi yaraladı. Ayrıca 2 ayrı camide rüzgar nedeniyle hazar oluştu.
Bugün öğle saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, 'de yaşamı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 50 kilometreyi aşan rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu. İşyerlerinin tenteleri ise hasar gördü. Vatandaşlar cadde ve sokaklarda ilerlemekte güçlük çekti. Rüzgar nedeniyle devrilen bazı ağaçlar, park halindeki otomobillere zarar verdi. Teleferik, rüzgar sebebiyle ulaşıma kapatıldı. Olumsuzluklara karşı polis, itfaiye ve sağlık ekipleri teyakkuza geçti.
CAMİNİN KUBBESİ YIKILDI
Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi'ndeki Esma Hatun Camii, hasar gördü. Kubbe, şiddetli rüzgara dayanamayarak caminin üzerine devrildi. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasınca görüntülendi. Caminin üzerindeki kubbe, itfaiye ekipleri tarafından alındı. Kubbenin vatandaşların üzerine düşmemesi ise olası faciayı önledi. Öte yandan Tavas ilçesi Kızılca Mahallesi'ndeki mahalle camisinin kubbesi de rüzgar nedeniyle yıkıldı.
ÜZERİNE CAM PARÇASI DÜŞEN 2 KİŞİ YARALANDI
Gazi Mustafa Kemal Bulvarında bulunan 5 katlı bir iş hanından rüzgar nedeniyle düşen cam parçası Abdullah Kavak'a (27) isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan Kavak, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Altıntop Mahallesi'nde Kenan Ömer (60) isimli vatandaş da düşen çam parçası nedeniyle yaralandı. Ellerinden yaralanan Ömer, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki 7 katlı bir iş merkezinin çatısında bulunan dev tabela rüzgarın etkisiyle yerinden söküldü. Caddeye uçma tehlikesi üzerine itfaiye ve polis ekipleri önlem aldı. İtfaiyeciler daha sonra çatıya çıkarak tabelayı yerine sabitledi.
Denizli rüzgardan kırılan cam yüzünden 2 kişi yaralandı, 2 cami ise hasar gördü

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Kaynak: DHA


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