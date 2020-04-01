Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Denizli, sabun köpükleriyle beyaza büründü

Korona virüse karşı tüm hizmet noktalarında temizlik ve hijyen çalışmaları yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı, Gazi Bulvarı ve Bayramyeri Meydanı'nı yıkayarak dezenfekte etti.

01.04.2020 13:03 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:03
Denizli, sabun köpükleriyle beyaza büründü
Korona virüse karşı tüm hizmet noktalarında temizlik ve hijyen çalışmaları yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı, Gazi Bulvarı ve Bayramyeri Meydanı'nı yıkayarak dezenfekte etti. Vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları için tavsiyesinde bulunan Başkan Zolan, "Biz sizin için çalışıyoruz, siz evde kalın" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi korona virüse karşı aldığı tedbirler kapsamında, şehrin yoğun olarak kullanılan noktalarını dezenfekte etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler Bayramyeri Meydanı'nı sabunlu suyla yıkayarak dezenfekte etti. Bayramyeri Meydanı'nda bulunan otobüs duraklarını da Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlı biyosidal ürünlerle dezenfekte eden ekipler 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı ve Gazi Bulvarı'nda da yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Bölgede bulunan esnafın işyerlerini, oturma alanları ve ATM'lerin dezenfekte işlemini gerçekleştirildi. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı sabun köpükleriyle beyaza bürünürken, burada bulunan Türkiye'nin en büyük cam horoz heykeli de yıkandı. Dezenfekte çalışmaları Denizli Valiliği önüne kadar devam etti.

"Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için çok çok önemli"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Dünya'da koronavirüse karşı ilk ciddi tedbirleri alan ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. Denizli Büyükşehir Belediyesinin de birçok kurumla ciddi tedbirler alarak çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı. Başkan Zolan, "Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için en önemli konu, vatandaşlarımızın korona virüsten etkilenmeden atlatabilmesi adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışan vatandaşlarımızın da işten hemen sonra evlerine dönmeleri, kendileri ve sevdikleri için önem arz ediyor. Biz vatandaşlarımızı çok seviyoruz. Kendilerini korudukları ve tedbirlere uydukları için çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Biz sizin için çalışıyoruz, siz evde kalın"

Başkan Zolan, "Bizler vatandaşlarımıza hizmet edebilmek adına sahadayız ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Talep doğrultusunda çalışan iş yerlerinde de dezenfekte faaliyetlerimizi başlattık. İstiyoruz ki Denizli'de vatandaşlarımız olumsuz etkilenmesin. Bu sadece bir kişinin başarabileceği bir şey değil, birlikte olursak bu işin üstesinden gelebiliriz. Ülkemiz birçok zorlukları atlattı. Bu zorluğu da hep birlikte yeneceğiz. Ülke olarak aldığımız erken tedbirlerle bu zor günleri geride bırakacağız. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak görevimizi yerine getirmek için tüm arkadaşlarımızla sahadayız. Bu çalışmalarımız devam edecek. Vatandaşlarımızdan talebimiz evlerinden çıkmamaları, onlara 'Biz sizin için çalışıyoruz, siz evde kalın' diyoruz." - DENİZLİ
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Gazi Bulvarı, Denizli, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Denizli, sabun köpükleriyle beyaza büründü - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Çin, 4 ay sonra ilk kez kayıtlara geçti: Hastalık belirtisi göstermeyen koronavirüs vakaları var Haberler
Çin, 4 ay sonra ilk kez kayıtlara geçti: Hastalık belirtisi göstermeyen koronavirüs vakaları var
Engellenen bağış kampanyasında son durum! Toplanan meblağ netleşti Haberler
Engellenen bağış kampanyasında son durum! Toplanan meblağ netleşti
Polis, baskın yaptığı kahvede bu manzara ile karşılaştı Haberler
Polis, baskın yaptığı kahvede bu manzara ile karşılaştı
İtalya’nın 41 günde, İspanya’nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı Haberler
İtalya'nın 41 günde, İspanya'nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı
İspanya’da ölü sayısı 10 bine yaklaştı, vaka sayısı 100 bini aştı Haberler
İspanya'da ölü sayısı 10 bine yaklaştı, vaka sayısı 100 bini aştı
NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor Haberler
NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor
Dünya liderlerine şok! Sosyal medyadaki korona paylaşımları silindi Haberler
Dünya liderlerine şok! Sosyal medyadaki korona paylaşımları silindi
Migros koronavirüs sonrası 2.200 kişiyi işe aldı! Bin kişi daha alacak Haberler
Migros koronavirüs sonrası 2.200 kişiyi işe aldı! Bin kişi daha alacak

Son Dakika Güncel Haberleri

13:40: ERKEK HEMŞİREYİ İNDİREN ŞOFÖR: HİÇ GÖRMEDİĞİM BİR KART GÖSTERDİ - Haber 13:40: II. ABDÜLHAMİD'İN KURDUĞU ENSTİTÜ KORONAVİRÜS AŞISI ÇALIŞMALARINA BAŞLIYOR - Haber 13:40: Besni'de, siperli ve tıbbi maske üretimi başladı - Haber 13:40: Domaniç'te araç giriş çıkışlarına sıkı denetim - Haber 13:40: Rusya'dan ABD'ye tıbbi ekipman yardımı - Haber 13:03: İBB'nin kampanyasında 3 günde yaklaşık 6.5 milyon lira bağış toplandı - Haberler 12:42: İtalya'nın 41 günde, İspanya'nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı - Haber 12:20: Son Dakika: NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor - Haber 11:58: Son Dakika: Diyanet: Milli Dayanışma Kampanyası'nda zekat vermek caizdir - Haber 11:33: Rusya, tarihi görüntüleri paylaştı: Rus uçakları Amerikan hayatlarını kurtarmaya gidiyor - Haber 11:27: BOTAŞ'ın Milli Dayanışma Kampanyası için çalışan maaşlarından kesinti yapacak olması tartışma yarattı - Haber 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz - Haber