DENİZLİ Sanal bahis oynatmakla suçlanan 13 kişi adliyede

Sanal bahis oynatmakla suçlanan 13 kişi adliyedeDenizli merkezli 5 ilde polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, sanal bahis oynattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 13 kişi adliyeye sevk edildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, internetten sanal bahis oynatan şebekeye yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Hazırlıklarını tamamlayan ekipler, geçen cuma günü, Denizli merkezli İstanbul, Diyarbakır, Muğla ve Sinop'ta eş zamanlı baskın yaptı. Haklarında gözaltı kararı çıkarılan 19 kişiden 13'ü, yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital materyallere el koyuldu. Emniyetteki işlemleri sona eren 13 şüpheli, bu sabah adliyeye sevk edildi. Öte yandan soruşturma kapsamında 6 kişinin daha arandığı belirtildi.