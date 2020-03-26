Denizli Sanayi Odası Başkanı Keçeci: "Fabrikalarımızı kapatıp kapatmama konusunda ikilemdeyiz"

Denizli Sanayi Odası Başkanı (DSO) Müjdat Keçeci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin, "Alınan ekonomik önlemleri takdirle karşılıyoruz. Sanayiciler olarak şu anda içinde bulunduğumuz belirsizlikten çok rahatsızız. Fabrikalarımızı kapatıp kapatmama konusunda ikilemdeyiz." dedi.Keçeci, yaptığı yazılı açıklamada, meclis üyelerinin video konferans yoluyla gerçekleştirdikleri toplantıda kent sanayisinin durumunun ele alındığını kaydetti.Toplantıların iki günde bir dijital ortamda gerçekleştirilmesini öngördüklerini aktaran Keçeci, şu değerlendirmede bulundu:"Alınan ekonomik önlemleri takdirle karşılıyoruz. Ancak bizler sanayiciler olarak şu anda içinde bulunduğumuz belirsizlikten çok rahatsızız. Fabrikalarımızı kapatıp kapatmama konusunda ikilemdeyiz. Çünkü çoğumuz bir ekosistemin içerisinde yer alıyoruz. İşçilerimizi düşündüğümüz kadar bu ekosistemin parçası olan tedarikçilerimizi, müşterilerimizi ve işin sürdürülebilirliğini de düşünmemiz gerekiyor.Ticareti telafi ederiz ama can kayıplarını telafi edemeyiz. Bu sebeple ani alınacak bir karar yerine programlı bir şekilde uygulanacak bir sokağa çıkma yasağının alınmasını talep ediyoruz. Üretim zincirinin sadece elzem olan parçalarını bırakıp geri kalanını tamamen kapatmak ve bununla birlikte uygulanacak bir sokağa çıkma yasağının, salgını kontrol altına alarak daha belirsiz bir ortama girmemizi engelleyeceğini düşünüyoruz. Yapılacak bu programla ilgili gerek yerel gerekse ulusal karar vericilerle birlikte çalışmaktan ve çalışmalara destek vermekten mutluluk duyacağız."

Kaynak: AA