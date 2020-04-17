Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

DENİZLİ Şarkılarıyla 'Evde kal' çağrısı yaptılar

Şarkılarıyla 'Evde kal' çağrısı yaptılarDENİZLİ'de Necla-Ergun Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, merhum sanatçı Barış Manço'nun 'Gülpembe' isimli şarkısına uyarladıkları 'Evde kal, evde söyle Türkiye' şarkısı ile vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulundu.

17.04.2020 23:11 | Son Güncelleme: 17.04.2020 23:14
Şarkılarıyla 'Evde kal' çağrısı yaptılar
DENİZLİ'de Necla-Ergun Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, merhum sanatçı Barış Manço'nun 'Gülpembe' isimli şarkısına uyarladıkları 'Evde kal, evde söyle Türkiye ' şarkısı ile vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulundu.
Necla-Ergun Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, koronavirüs salgını nedeniyle farkındalık çalışması yaptı. Uzaktan eğitimle derslerine devam eden öğrenci ve öğretmenler, toplumda sosyal mesafeye dikkat çekmek ve vatandaşların evde kalmalarını sağlamak amacıyla yazdıkları sözleri, merhum Barış Manço'un 'Gülpembe' isimli şarkısına uyarladı. Müzik öğretmeni Fulya Donat, öğrenciler Mehmet Alp Amaç, Sude Arslankaya, İrem Yılmaz, Zeynep Bozca'nın evlerinden seslendirilen 'Evde kal, evde söyle Türkiye' isimli şarkı, video klip haline getirilerek sosyal medyada paylaşıldı.
'Evde kal, evde söyle Türkiye' şarkısının sözleri şu şekilde;
"Evde hayat var evde kal sen Türkiye/ Yarınlar güzel olacak/ Hasret bitecek Türkiye/ Evde kalırsan sağlık olur Türkiye/ Sevdiklerin yanında/ Seninle olur Türkiye/ Herkesi düşünüp evde kalmalısın/ Gelecek için sağlık için/ Tek başına değilsin/ Sevdiklerini düşün/ Bu günler geçecek Türkiye/ Yüreğinde hep bir umut Türkiye/ Güzel günler gelecek/ Sen evde kal Türkiye/ Sabret elbet bitecek Türkiye/ Güzel günler gelecek/Sen evde kal Türkiye" DENİZLİ Şarkılarıyla ’Evde kal’ çağrısı yaptılar

Kaynak: DHA

Etiketler: Barış Manço, Türkiye, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ebru Şallı’nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı Haberler
Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı
Muhtardan büyük sorumsuzluk! Vakaları gizledi, hastalık mahalleye yayıldı Haberler
Muhtardan büyük sorumsuzluk! Vakaları gizledi, hastalık mahalleye yayıldı
Virüsü yenen doktor, ’Mutlaka tüketin’ diyerek bir ürünü tavsiye etti Haberler
Virüsü yenen doktor, "Mutlaka tüketin" diyerek bir ürünü tavsiye etti
Ünlü isimlerden çocuğunu kaybeden Ebru’ya taziye mesajı yağdı Haberler
Ünlü isimlerden çocuğunu kaybeden Ebru'ya taziye mesajı yağdı
FETÖ’nün aranan kilit ismi koronavirüsten öldü Haberler
FETÖ'nün aranan kilit ismi koronavirüsten öldü
Gülben Ergen’den Ebru Şallı’ya gelen çirkin yorumlara tepki: Kimse anlamaz! Haberler
Gülben Ergen'den Ebru Şallı'ya gelen çirkin yorumlara tepki: Kimse anlamaz!
Ebru Şallı, ölen oğlu Pars’ı böyle anlatmış: Ne olacağı belli olmaz Haberler
Ebru Şallı, ölen oğlu Pars'ı böyle anlatmış: Ne olacağı belli olmaz
DSÖ, Türkiye’de de uygulanan immün plazma tedavisine şüpheyle yaklaştı: Emin değiliz Haberler
DSÖ, Türkiye'de de uygulanan immün plazma tedavisine şüpheyle yaklaştı: Emin değiliz
Haberler ›› Güncel ››DENİZLİ Şarkılarıyla 'Evde kal' çağrısı yaptılar - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:42: Çatı katı alev alev yandı - Haber 23:38: İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi sakinlik hakim - Haber 23:38: Arka lastikleri olmayan otomobille trafikte seyreden sürücü gözaltına alındı - Haber 23:37: Karagümrük'te sağlık çalışanlarına coşku dolu destek - Haber 23:34: Kayalıkların arasına düşen gencin arkadaşları korkup kaçtı, çoban sayesinde 24 saat sonra kurtarıldı - Haber 22:43: Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı - Magazin 21:38: Yeni korona tedbiri: İstanbul'a deniz yolu ile giriş çıkışlar yasaklandı - Haber 19:31: Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 150 bini aştı - Haber 19:18: Son Dakika: İtalya'da 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 575 kişi hayatını kaybetti. - Haberler 17:57: Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan Ercüment Ovalı'ya tepki: Sosyal medyadan insanların umuduyla oynanmaz - Haber 17:45: Bakan Koca, "23 Nisan ile 1 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi - Haber