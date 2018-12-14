Denizli Sobadan Zehirlenen Anne ile Yatalak Oğlu Hastaneye Kaldırıldı

Sobadan zehirlenen anne ile yatalak oğlu hastaneye kaldırıldı
DENİZLİ'nin Pamukkale
ilçesinde, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve yatalak oğlu, hastanede tedaviye alındı. Sevindik
Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Yıldırım (80), 2315 Sokak'taki tek katlı evinde kiracısı olan Emine Arık (78) ile Arık'ın yatalak oğlu Özgür Arık
'a (41), bugün yemek götürdü. Ancak kapıyı açan olmadı. Bunun üzerine pencereden bakan Yıldırım, baygın haldeki anne ile oğlunu önce uyuyor zannetti. Seslenmesine rağmen anne ve oğlu tepki vermedi. Evden is kokusu geldiğini farkeden Yıldırım, anne ve oğlunun kömür sobasından sızan karbomonoksit gazından zehirlendiklerini anladı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekibi, karbonmonoksit gazından zehirlendikleri anlaşılan Emine Arık ile yatalak oğlu Özgür Arık'ı ambulansla Denizli
Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Emine Arık'ın durumunun ağır olduğu, ikisinin de tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Ev sahibi Ayşe Yıldırım, "Camdan bakınca hareketsiz yattıklarını gördüm. Evden çok fazla is kokusu geliyordu. Sobadan zehirlendiklerini anlayıp, ambulas çağırdım" dedi. Polis
, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Pamukkale,Denizli,Anne
14 Aralık 2018 Cuma 16:21