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DENİZLİ Sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan Denizli, havadan görüntülendi

Sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan Denizli, havadan görüntülendiDENİZLİ'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan cadde ve sokaklar, drone ile havadan görüntülendi.

10.05.2020 11:20 | Son Güncelleme: 10.05.2020 11:24
Sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan Denizli, havadan görüntülendi
DENİZLİ'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan cadde ve sokaklar, drone ile havadan görüntülendi.
İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında 24 ilde 9 ve 10 Mayıs'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Denizli'deki cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu. Şehrin hareketli noktaları boş kalırken, vatandaşların yasağa uydukları görüldü. Kentte insan trafiğinin en yoğun olduğu 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı, ıssız görüntüsüyle dikkat çekti. Polis ekipleri, kısıtlamanın ilk gününde kent genelindeki noktalarda kontroller gerçekleştirdi. Denizli'nin en işlek yerlerinden, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı ve Bayramyeri Meydanı'nı drone ile havandan görüntülendi. DENİZLİ Sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan Denizli, havadan görüntülendi

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Denizli, Güncel, Haber

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