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DENİZLİ Sokağa çıkma yasağı bulunan çift, bağış yapmak için polisten yardım istedi

Sokağa çıkma yasağı bulunan çift, bağış yapmak için polisten yardım istediDENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına bağış yapmak isteyen ancak 65 yaş üzeri oldukları için...

22.04.2020 09:19 | Son Güncelleme: 22.04.2020 09:21
Sokağa çıkma yasağı bulunan çift, bağış yapmak için polisten yardım istedi
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz bize Yeteriz Türkiye 'm' kampanyasına bağış yapmak isteyen ancak 65 yaş üzeri oldukları için evden çıkamayan ve internet bankacılığı kullanmayan çift, 155 polis imdat telefonunu arayıp, yardım istedi. Almanya'da narkotik polisliğinden emekli olan kadın ile emekli öğretmen eşi, eve gelen polislere kampanyaya destek olmak için para verdi. Almanya'dan uzun yıllar polis memuru olarak görev yapıp emekli olan 67 yaşındaki Memnune Doğan ile öğretmen emeklisi eşi 69 yaşındaki eşi Seyfi Doğan, Kuşpınar Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki bir apartmanda yaşıyor. Doğan çifti, koronavirüsün yayılması önlenmesi kapsamında yayımlanan genelgeyle 65 yaş üzeri kişilere sokağa çıkma kısıtlamasına takıldıkları için evden dışarı çıkamıyor. Bütün günlerini evde geçiren Doğan çifti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına bağış yapmak istedi. 155'İ ARAYIP YARDIM İSTEDİLER
İnternet bankacılığı kullanmayan Doğan çifti, kampanyaya para bağışında bulunmak için bankaya gidemeyince çareyi polisi aramakta buldu. 155 Polis İmdat telefonunu arayan çifti, 65 yaş üzere oldukları için evden çıkamadıklarını, kampanyaya bağışta bulunmak istediklerini söyledi. İhbar üzerine Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi, çiftin evine resmi polis ekibi gönderdi. Çiftin yaşadığı eve giden polis ekibi, kampanyaya bağışlanmak üzere verilen 2 bin TL'yi teslim aldı. Polis ekibi, çiftin kimlik bilgilerini alıp, bankaya giderek parayı yatırdı. Dekontunu da daha sonra Doğan çiftine teslim etti. Emekli öğretmen Seyfi Doğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunduğu belirterek, "Yaşımız nedeniyle evden çıkamıyoruz. Cumhurbaşkanımız kampanyayı açıklayınca, köylerden şehirlerden her yerden yardımlar yağdı. Bizde yardım istedik. Ancak bankaya gidemiyoruz ve bizde polisi arayıp, yardım istedik. Eşimle birlikte kampanyaya katılmak istedik. Zaman yardımlaşma ve paylaşma, birlik beraberlik ve kardeşlik zamanıdır. Bu yardımla bizde çok mutlu olduk" dedi.
Almanya'da narkotik polisi olan ve emekli olduktan sonra Türkiye'ye döndüğü söyleyen Memnune Doğan ise, "Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya bizde elimizden geldiği kadarıyla katılmak istedik. Bizim de bu çorbada tuzumuz bulunsun istedik. Evden temizlik ve yemek yaparak zaman geçiriyoruz" diye konuştu. DENİZLİ Sokağa çıkma yasağı bulunan çift, bağış yapmak için polisten yardım istedi

Kaynak: DHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel
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