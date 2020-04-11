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Denizli -Sokağa çıkma yasağında, iki otomobile çarpıp kaçtı

Sokağa çıkma yasağında, iki otomobile çarpıp kaçtıDENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından park halindeki iki otomobile çarpan otomobilin sürücüsü, aracını yaklaşık 100 metre ileride terk edip, kayıplara karıştı.

11.04.2020 03:07 | Son Güncelleme: 11.04.2020 03:09
Sokağa çıkma yasağında, iki otomobile çarpıp kaçtı
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından park halindeki iki otomobile çarpan otomobilin sürücüsü, aracını yaklaşık 100 metre ileride terk edip, kayıplara karıştı. Polis , sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, saat 00.30 sıralarında Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz sürücünün kullandığı 20 H 5060 plakalı otomobil, caddede park halindeki iki otomobile çarptı. Daha sonra sürücü otomobiliyle kaçtı. Yaklaşık 100 metre ileride otomobilini terk eden sürücü kayıplara karıştı. Park halindeki iki otomobilde hasar meydana gelirken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
VATANDAŞLAR BALKONDAN İZLEDİ
Sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından meydana gelen kaza vatandaşların ilgisini çekti. Bazı vatandaşların evlerinden çıktığı görülürken bazı vatandaşlar da balkonlara çıkarak kaza yerinde inceleme yapan polisi izledi. Polis, terk edilen otomobilde inceleme yaptı.
Kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatıldı. Denizli -Sokağa çıkma yasağında, iki otomobile çarpıp kaçtı

Kaynak: DHA

Etiketler: Atatürk Caddesi, Polis, Güncel
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