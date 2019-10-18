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Denizli sopayla dövülen o köpek artık emin ellerde

Sopayla dövülen o köpek artık emin ellerdeDenizli'de sopayla dövülen sokak köpeğine belediye ekipleri sahip çıkarak, tedaviye aldı.

18.10.2019 15:52
Sopayla dövülen o köpek artık emin ellerde
Denizli'de sopayla dövülen sokak köpeğine belediye ekipleri sahip çıkarak, tedaviye aldı. 'Mutlu' adı verilen köpeğin tedavisi sürerken, kimliği belirlenen ve gözaltına alınan saldırgan ise ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.
Merkezefendi'nin Hallaçlar Mahallesi'nde bağlı bir köpeğin sopayla dövüldüğü görüntüleri, geçen çarşamba günü, sosyal medyada paylaşıldı. Başta hayvan severler olmak üzere vatandaşlar tepki gösterdi. Görüntüde, bir evin bahçesindeki ağaca zincirle bağlı köpeğin başına ve göğsüne, bir saldırganın sopayla vurması ve hayvanın yanından uzaklaşması yer aldı. Yapılan araştırmada, saldırganın kimliğinin bahçenin sahibi R.N. olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından emniyete götürülen R.N.'nin ifadesi alındı. Saldırganın, bahçesine giren bu sokak köpeği zincire bağladığı ardından sopayla dövdüğü öğrenildi. Evrakları elden adliyeye gönderilen R.N., daha sonra serbest bırakıldı. Denizi Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı görevlileri ise, bahçede bağlı hayvanı buradan alıp tedavisini üstlendi. Vücudunun bazı bölgelerinde şişlik olan köpeğin bakım, tedavi ve rehabilitasyonu sürüyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, şiddet mağduru köpeği ziyaret ederek tedavisi hakkında veterinerlerden bilgi aldı. Bir süre köpeği seven Zolan, köpeğe 'Mutlu' adını verdiklerini söyledi. Tüm canlılara sahip çıkıp koruma altına alınması gerektiğine dikkat çeken Zolan, 'Mutlu'nun bir an önce yaşadığı travmadan çıkması adına çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.
Denizli sopayla dövülen o köpek artık emin ellerde

Merkezefendi, Hallaçlar, Denizli, Güncel

Kaynak: DHA

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