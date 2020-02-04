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Soyadı ile dalga geçen arkadaşını bıçakladı

Denizli'de 16 yaşındaki öğrenci soyadı ile dalga geçen arkadaşını bacağından bıçakladı.

04.02.2020 16:38 | Son Güncelleme: 04.02.2020 17:11

Denizli'nin ilçesindeki çıraklık eğitim merkezinde, 16 yaşındaki öğrenci soyadı ile dalga geçen arkadaşını bacağından bıçakladı.

BACAĞINDAN BIÇAKLADI

Bıçaklı kavga, saat 10.00 sıralarında, Sümer Mahallesi'ndeki Vali Necati Bilican Mesleki Eğitim Merkezi'nde yaşandı. İddiaya göre M.T, okulda arkadaşı C.K'nin soyadıyla dalga geçti. Bunun üzerine iki öğrenci arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında C.K, M.T'yi sağ bacağından bıçaklayarak, yaraladı.

TABURCU EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralı M.T, ambulansla sağlık ocağına götürüldü. Yaralı öğrenci, tedavisinin ardından taburcu edildi. C.K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soyadı ile dalga geçen arkadaşını bıçakladı

Merkezefendi, Polis, kavga, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (5)
ADANALİ:soyadını söyleyeydiniz iyiydi
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AĞIRABİ SARAYCIK:ADANALI senin soyadın ne KOÇUM. . .
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ALPER:soyadı için dalga geçilir mi el insaf artık hoş benim de başıma geldi bu tür vakalar köyde demedikleri kalmamıştı bir de şehre taşındıktan sonra durum daha kötü canan mı demediler her şey dediler bana
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İÇ SES:Soyadını açık etmediğinize göre piçaklanan arkadaş çok da haksız olamayabilir.
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MELİSA:SEN ÖNCE TÜRKÇE YAZMAYI ÖĞREN YİĞİDİM. . .
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3. Sayfa

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