Denizli-stk'lardan bahar kalkanı'na destek

STK'lardan Bahar Kalkanı'na destekDENİZLİ'de bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, Suriye'nin İdlib kentinde başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı dernek, oda sendika ve birlikler, İdlib'te başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek olmak için Denizli Ticaret Odası'nda bir araya geldi. Sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, İdbib'te düzenlenen hava saldırısında yaşamını yitiren Mehmetçiklere Allahtan rahmet, yaralılara ise şifa diledi.DTO Başkanı Erdoğan, Bahar Kalkanı harekatına destek verdiklerini ve Türk milletinin ordusunun yanında olmaya devam edeceğini vurguladı. Şehitlerin kanının yerde kalmayacağını belirten Erdoğan, "Gönüllerimiz ve duamız bir. Bizim için söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Muzaffer ordumuzun zaferden zafere koşması için üzerimize ne düşerse yapmaya hazırız, emir biliriz. Şanlı ay yıldızlı al bayrağımız varsa bağımsızlığım var biz varız" dedi.Türk ordusunun dosta güven düşmana korku saldığını ifade eden Erdoğan, 'Güçlü bir ordumuz varsa bu topraklarda huzur ve güven içindeyiz. Her Türk vatanı ve bağımsızlığı için canı dahil, neyi var neyi yoksa bir an bile gözünü kırpmadan verir. Türkün vatan sevgisi şüphe götürmez çünkü imandandır. Her Türk asker doğar. Unutulmamalıdır ki, Devletimiz varsa biz varız, milletimiz varsa biz varız, bayrağımız varsa biz varız, vatanımız varsa biz varız. Denizli olarak devletimiz ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız" diye konuştu.