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DENİZLİ Suudi Arabistan'dan gelen 168 Türk vatandaşı Denizli'de karantinaya alındı

Suudi Arabistan'dan gelen 168 Türk vatandaşı Denizli'de karantinaya alındıSUUDİ Arabistan'dan Türkiye'ye getirilen 168 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 14 günlük karantina süreci için Denizli'deki Kredi Yurtlar Kurumu kampüsündeki Fatma Yıldız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

28.04.2020 18:42 | Son Güncelleme: 28.04.2020 18:45
Suudi Arabistan'dan gelen 168 Türk vatandaşı Denizli'de karantinaya alındı
SUUDİ Arabistan'dan Türkiye'ye getirilen 168 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 14 günlük karantina süreci için Denizli'deki Kredi Yurtlar Kurumu kampüsündeki Fatma Yıldız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.
Suudi Arabistan'dan 160 yolcuyla havalanan Türk Hava Yolları'na ait uçak, saat 15.30'de Çardak Havalimanı'na indi. Uçakta ateşleri ölçülen yolcular, önceden izolasyonları yapılan otobüslere bindirilip, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Fatma Yıldız Öğrenci Yurdu'na getirildi. Bavullarını alan vatandaşlar, sırayla yurttaki tek ve aile odalarına yerleştirildi. Girişte Türk bayrakları dağıtılan yolcuların, 14 günlük karantinanın ardından gidecekleri şehirlere yönlendirileceği bildirildi. DENİZLİ Suudi Arabistan’dan gelen 168 Türk vatandaşı Denizli’de karantinaya alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Suudi Arabistan, Denizli, Güncel, Haber

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