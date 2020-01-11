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Denizli tek katlı ev yanarak kül oldu

Tek katlı ev yanarak kül olduDENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde çıkan yangında, tek katlı müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

11.01.2020 16:39 | Son Güncelleme: 11.01.2020 16:39Denizli tek katlı ev yanarak kül oldu
Tek katlı ev yanarak kül oldu
DENİZLİ'nin ilçesinde çıkan yangında, tek katlı müstakil ev kullanılamaz hale geldi.
Mahallesi 2318 Sokak'ta yaşayan Zeki Demir'e ait tek katlı müstakil evde, bugün saat 13.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek, evi sardı. Alevleri görenler durumu, itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına su sıkarak müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından söndürdü. Yangının çıktığı ev kullanılamaz hale gelirken, yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Zeki Demir, Pamukkale, Sevindik, Güncel

Kaynak: DHA

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