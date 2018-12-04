Denizli Tekerlekli Sandalyeyle Empati Yaptılar

Denizli
'de 'Engelsiz bir dünya' sloganıyla düzenlenen yürüyüşe katılanlar, tekerlekli sandalyeye de oturarak engellilerin yaşadıklarını anlamak için empati yaptı.
Denizli'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
'nde 'Engelsiz Bir Dünya' sloganıyla farkındalık yürüyüşü yapıldı. Vali Yardımcısı Halil Canavar
, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan
, Merkezefendi
Kaymakamı AK Partili Adem Uslu, Pamukkale
Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu
, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi
Başkanı Ali Değirmenci
, Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Hüseyin Gürlesin
ve çok sayıda vatandaş yürüyüşe katıldı. Katılımcıların beyaz güvercin uçurmasının ardından başlayan empati yürüyüşünde Başkan Zolan ve beraberindekiler, bir süre oturdukları tekerlekli sandalye ile ilerleyerek empati yaptı. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda son bulan yürüyüş sonrası Başkan Zolan, belediye otobüslerinde engellilere yönelik uygulamaya soktukları projeyi tanıttı. 'Yolcu Bilgilendirme Sistemi' adı verilen uygulamanın Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. filosuna kazandırılan yeni otobüslerin tamamında olduğu, diğer otobüslere de kısa süre içinde konulacağı ifade edildi. Engelli vatandaşlarla birlikte otobüse açılan rampada gösterilirken Zolan, Engelli bireyler otobüse bindiğinde durağın ismi, gideceği yön, anons ve görüntü şeklinde ekranda gelecek ve duyacaklar. Bu hizmeti yakın bir zamanda tüm araçlarımızda uygulayacağız diye konuştu.
Dünya Engelliler Günü,Denizli
04 Aralık 2018 Salı 19:02